Stokholme autobusas įsirėžė į pėsčiuosius, keli žmonės žuvo

„Yra ir sužeistų, ir žuvusių per incidentą žmonių. Policija kol kas nekomentuoja nei aukų skaičiaus, nei lyties ar amžiaus“, – sakoma policijos pranešime.
Švedijos žiniasklaidoje paskelbtuose vaizduose buvo matyti daugybė policijos, greitosios pagalbos ir avarinių tarnybų automobilių, atvykusių į įvykio vietą, o gelbėtojai, pasilenkę prie dviaukščio autobuso apačios, stengėsi padėti po juo įstrigusiems žmonėms.
Sveikatos apsaugos institucijų atstovė spaudai Michelle Marcher AFP sakė, kad du sunkiai sužeisti žmonės buvo nuvežti į ligoninę.
Policijos atstovė spaudai Nadya Norton sakė, kad avarijos priežastis kol kas nežinoma. „Tyrimas turės nustatyti, kas įvyko. Dar per anksti kalbėti ir nenoriu spėlioti“, – sakė ji AFP.
Ji sakė, kad autobuso vairuotojas buvo sulaikytas ir pradėtas tyrimas dėl netyčinės žmogžudystės. „Turime jį apklausti, tada matysime, ar jis bus paleistas, ar suimtas“, – sakė N. Norton. Policija pirmuosius pranešimus apie avariją gavo 15.23 val. vietos laiku.
Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas sakė, kad mintimis yra su aukomis ir jų šeimomis.
„Gavau tragišką žinią, kad Stokholmo centre esančioje autobusų stotelėje žuvo ir buvo sužeisti keli žmonės, – rašė jis platformoje „X“. – Žmonės, kurie galbūt buvo pakeliui namo pas šeimas, draugus ar ramiai leisti vakarą namuose. Kol kas nežinome priežasties, bet dabar mano mintys pirmiausia yra su aukomis ir jų artimaisiais.“
„Chaosas“
Moteris, prisistačiusi kaip Michelle Mac Key, dienraščiui „Expressen“ pasakojo, kad įvykio vietoje išlipo iš kito autobuso iškart po to, kai įvyko avarija. „Perėjau gatvę ir pamačiau dviaukštį autobusą, kuris nušlavė visą eilę žmonių autobusų stotelėje“, – sakė ji.
Žmonės šaukė ir bandė padėti sužeistiesiems. Ji pasakojo, kad matė ant žemės gulinčius ir sužeistus, ir žuvusius žmones. „Po autobusu turėjo būti daugiau žmonių“, – sakė ji.
Ji pati, pagal profesiją slaugytoja, ir dar vienas vyras, kuris buvo gydytojas, pasiūlė savo pagalbą atvykusiai policijai.
„Jie liepė mums stovėti šalia kūnų, – sakė ji. – Iš pradžių pamaniau, kad tai pratybos. Kad galbūt ten buvo lėlės. Tai buvo visiškai nerealu. Chaosas.“
Praėjus dviem valandoms po avarijos, judraus Valhalavageno prospekto atkarpa vis dar buvo užblokuota. Įvykio vietoje dirbo policijos technikai, tačiau greitosios ir avarinės tarnybos automobiliai jau buvo išvykę.
