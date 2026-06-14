Šuolis nuo tilto virto tragedija: darbuotojai pamiršo pritvirtinti virvę

Nelaimė įvyko birželio 13 d. San Paule. Anot Brazilijos žiniasklaidos priemonių „G1“ ir „Folha de Pernambuco“, kurias cituoja „People“, 21-erių Maria Eduarda Rodrigues de Freitas turėjo atlikti šuolį su virve nuo vadinamojo Skeleto tilto.
Socialiniuose tinkluose paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip jauną moterį, dėvinčią šalmą, darbuotojai nunešė prie tilto krašto ir numetė.
Jai nukritus, vaizdo įrašo autorius parodė į ant žemės paliktą virvę ir sušuko: „Vyrukai, virvė!“
Pasak „G1“, mergina nukrito iš 40 metrų aukščio. Buvo iškviestas policijos sraigtasparnis, tačiau M. E. R. de Freitas žuvo įvykio vietoje.
Kūno kultūros ir sporto vadybos studentė prieš pat šuolį savo instagramo paskyroje pasidalijo paskutiniu įrašu, skelbė „O Globo“.
„Kas buvo tas pamišėlis, kuris leido man nušokti nuo tilto?“ – juokaudama rašė ji.
Įvykio vietoje buvo sulaikyti trys vyrai – jiems pateikti kaltinimai dėl tyčinės žmogžudystės.
Naujausi komentarai