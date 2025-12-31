Suomijoje sulaikytas laivas, įtariamas sugadinęs dar vieną telekomunikacijų kabelį

Daugiau informacijos apie laivą neskelbiama.
Įtariama, kad jis yra atsakingas už kabelio, priklausančio Suomijos telekomunikacijų grupei „Elisa“ ir esančio Estijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, sugadinimą, teigiama policijos pranešime.
Kaip pranešama, vieno iš povandeninių kabelių Suomijos įlankoje sutrikimas neturi didesnės įtakos „Elisa“ paslaugoms Suomijoje ar Estijoje ir galėjo paveikti tik kelis klientus.
Vyksta pasiruošimas gedimo šalinimui.
Baltijos jūroje esanti Suomijos įlanka ribojasi su Estija, Suomija ir Rusija.
„Elisa“ trečiadienio rytą aptiko savo kabelio pažeidimą ir pranešė apie tai suomių pareigūnams.
Pasak policijos, Suomijos sienos apsaugos patrulinis laivas ir sraigtasparnis Suomijos išskirtinėje ekonominėje zonoje aptiko įtariamą laivą, kurio inkaro grandinė buvo nuleista į vandenį.
Pasienio apsaugos darbuotojas nurodė laivui sustoti ir iškelti inkarą, taip pat įsakė jam judėti ir nuleisti inkarą Suomijos teritoriniuose vandenyse.
Suomijos policija pranešė, kad tiria incidentą kaip „sunkų nusikaltimą, pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką sunkinančiomis aplinkybėmis ir didelio masto telekomunikacijų sutrikdymą“.
Policija teigė bendradarbiaujanti su keliomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, taip pat ir Estijos.
Pastaraisiais metais Baltijos jūroje buvo apgadinta energetikos ir ryšių infrastruktūra, įskaitant povandeninius kabelius ir vamzdynus.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, daugelis ekspertų ir politinių lyderių įtariamą kabelių sabotažą vertina kaip Rusijos „hibridinio karo“ prieš Vakarų šalis dalį.
„Suomija yra pasirengusi įvairiems saugumo iššūkiams ir reaguojame į juos pagal poreikį“, – trečiadienį platformoje „X“ paskelbtame pareiškime teigė Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas.
Naujausi komentarai