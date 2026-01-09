 Šveicarija pagerbė 40 gyvybių nusinešusio gaisro aukas

2026-01-09 16:17
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Po mirtino gaisro Naujųjų  metų naktį bare Krans Montanos slidinėjimo kurorte žmonės Šveicarijoje pagerbė 40 žuvusiųjų atminimą.

Šveicarija pagerbė 40 gyvybių nusinešusio gaisro aukas / Scanpix nuotr.

Skambant bažnyčių varpams, šalis penktadienį 14.00 val. sustingo tylos minutei. Prieš tai Martinji miestelyje į vakarus nuo Krans Montanos vyko gedulo iškilmės, į kurias atvyko federalinis prezidentas Guy Parmelinas bei svečiai iš užsienio, tarp kurių buvo ir Prancūzijos prezidentas Emmenuelis Macronas.

Per gaisro katastrofą Naujųjų metų naktį žuvo 40 žmonių. Pusė žuvusiųjų buvo nepilnamečiai; jauniausia auka tebuvo 14-os, vyriausiajai buvo 39-eri. Be to, 116 asmenų buvo sužeisti, daugelis jų – labai sunkiai.

Pirmaisiais tyrimo duomenimis, gaisrą baro rūsyje tikriausiai sukėlė bengališkos ugnelės, kurios buvo pritvirtintos prie šampano butelių ir laikomos per arti  lubų.

Per tyrimą, be kita ko, aiškinamasi, ar putplasčio izoliacija rūsyje atitiko priešgaisrinės saugos reikalavimus. Paskutinė priešgaisrinės saugos patikra, kuri turėjo būti atliekama kasmet, bare buvo vykdyta 2019 m.

Gaisro katastrofa sukrėtė Šveicariją. Prezidentas G. Parmelinis pavadino ją „viena didžiausių tragedijų, kurias patyrė mūsų šalis“.

