Aiškėja naujos gaisro Alpių kurorte aplinkybės: apdaila buvo lyg „plasitikinis benzinas“

Garso kokybei gerinti naudojamos akustinės plokštės yra matomos kanalo BFMTV paskelbtose nuotraukose, kuriose užfiksuotas gaisro pradžia.
CNN paklaustas apie veiksnius, kurie galėjo turėti įtakos gaisrui, gaisrinės saugos ekspertas Stephenas MacKenzie atkreipė dėmesį į nuotraukas, kuriose matomos akustinės plokštės. Šios plokštės, jo teigimu, yra „žinoma problema“ gaisrinės saugos atžvilgiu.
Jis palygino šį atvejį su tragišku 2003 m. gaisru naktiniame klube Rod Ailende, kur akustinės plokštės „užsidegė nuo pirotechnikos ant scenos“, sakė ekspertas.
„Užsidegusi medžiaga yra beveik kaip plastikinis benzinas. Todėl matome pranešimus apie daug jaunų žmonių, patyrusių pirmo, antro, trečio ir, deja, ketvirto laipsnio nudegimus“, – pridūrė ekspertas.
Lenkija penktadienį teigė pasiūliusi specializuotą medicininę pagalbą po to, kai Naujųjų metų šventės metu kilus gaisrui slidinėjimo kurorte Šveicarijos ligoninių nudegimų skyrius užplūdo aukos, o dalis turėjo būti pervežti į kaimynines šalis.
„Mes pasiruošę, Šveicarijai paprašius, teikti specializuotą medicininę pagalbą 14 sužeistųjų Lenkijos ligoninėse“, – socialiniame tinkle „X“ skelbė premjeras Donaldas Tuskas.
„Šveicarija ir Valė kantonas gali pasikliauti Lenkijos solidarumu“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, prabangiame Šveicarijos slidinėjimo kurorte Kran Montanoje Naujųjų Metų išvakarėse per gaisrą sausakimšame bare žuvo maždaug 40 žmonių, dar 115 buvo sužeista.
Šventės dalyviams sutinkant Naujuosius Metus, pietvakarių Šveicarijos Valė kantone esančiame turistų pamėgtame bare kilo „nežinomos kilmės gaisras“, teigiama ketvirtadienį išplatintame policijos pranešime.
Kran Montana, įsikūrusi Valė regione, laikoma prabangia atostogų vieta. Šiame kurorte, esančiame maždaug 1,5 tūkst. metrų aukštyje, yra didelė slidinėjimo zona, kurioje sausio pabaigoje rengiamos pasaulio slidinėjimo taurės varžybos. Šventiniu laikotarpiu 2,6 tūkst. viešbučių lovų ir šimtai atostogų apartamentų kurorte paprastai būna visiškai užimti.
Vietos turizmo institucijos duomenimis, per metus čia apsistojama apie 1 mln. kartų, o apie 20 proc. svečių atvyksta iš užsienio.
