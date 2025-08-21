 Syrskis: Rusijos pajėgos Pokrovsko fronte buvo išstumtos iš šešių gyvenviečių

2025-08-21 23:22
Lina Linkevičiūtė (ELTOS)

Nepaisydamos priešo kiekybinio pranašumo Pokrovsko fronte, Ukrainos gynybos pajėgos išstūmė Rusijos karius iš šešių gyvenviečių ir sunaikino šimtus okupantų rusų, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

„Skiriu ypatingą dėmesį sudėtingiausioms fronto atkarpoms. Aplankiau Pokrovsko sektorių, konkrečiai – karinės vadovybės dalinius, korpusus ir brigadas, vykdančias stabilizavimo operacijas Dobropilios smaigalyje. Nepaisydami priešo kiekybinio pranašumo, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir nacionalinės gvardijos daliniai garbingai atlieka paskirtas užduotis. Dėl sėkmingų smūgių ir paieškos operacijų buvo išvalytos šešios gyvenvietės ir buvo sunaikinta šimtai okupantų rusų“, – teigė O. Syrskis.

Jis įvertino vadų pranešimus apie operatyvines sąlygas, iššūkius ir dalinių poreikius. „Daviau atitinkamus nurodymus stiprinti gynybinį atsparumą. Pagrindinė užduotis – veiksmingai reaguoti į priešo taktikos pokyčius, tuo pat metu kiek įmanoma labiau apsaugant Ukrainos gynėjų gyvybes“, – pridūrė jis.

 
