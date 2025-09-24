Taivane per taifūną neatlaikius senai užtvankai žuvo keturiolika žmonių

Rytinėje Hualiano apygardoje susidariusio vandens telkinio vanduo gamtinę užtvanką pralaužė antradienį. Buvo nuneštas vienas tiltas, vanduo ir purvas užliejo vietos miestelį.
„Atrodė kaip ugnikalnio išsiveržimas (...). Purvini potvynio vandenys riaumodami atsirito į pirmą mano namo aukštą“ – naujienų agentūrai AFP sakė Kuang Fu miestelio rajono bendruomenės lyderis, 55 metų Hsu Cheng-hsiungas.
Hualiano apygardos administracijos spaudos pareigūnas Lee Kuan-tingas sakė, kad 14 žmonių žuvo, o dar 18 buvo sužeisti.
Nacionalinė ugniagesių agentūra paskelbė, kad dingo 124 žmonės.
„Tai buvo katastrofų filmas“, – AFP sakė 31 metų vietos gyventojas Yen Shau.
Pasak jo, valanda prieš vandens išsiveržimą daug žmonių dar buvo vietos prekybos centre ir bakalėjos krautuvėje.
„Per kelias minutes vanduo pakilo iki pusės pirmo aukšto“, – pasakojo gyventojas.
Jis sakė, kad naktį negalėjo miegoti, nes baiminosi dar vieno vandens išsiveržimo. Trečiadienį jis kasė purvą iš savo namų.
„Purvo tiek daug, per daug, kad būtų galima iškasti“, – pridūrė jis.
Ugniagesių agentūros paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti užlietos gatvės ir automobiliai, išversti medžiai.
Visame Taivane dėl taifūno „Ragasa“ buvo evakuota daugiau kaip 7,6 tūkst. žmonių.
Taivaną nuo liepos iki spalio dažnai užklumpa atogrąžų audros.
Liepos pradžioje per taifūną „Danas“ Taivane žuvo du žmonės, o dar šimtai buvo sužeisti. Tuomet per vieną savaitgalį salos pietuose iškrito daugiau kaip 50 cm lietaus.
