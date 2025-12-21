 Talino prekybos centre – sprogimas, sužeistas žmogus

2025-12-21 18:06
ELTOS inf.

Šeštadienio vakarą prekybos centre „Ülemiste“ Estijos sostinėje Taline sprogo šiukšliadėžė. Avarinės tarnybos dėl šio incidento pastatą evakavo. Sužeistas vienas žmogus, praneša estų nacionalinis transliuotojas ERR.

Talino prekybos centre – sprogimas, sužeistas žmogus
Talino prekybos centre – sprogimas, sužeistas žmogus / Vaizdo įrašo stop kadras/LNK montažas

Kaip teigiama, 18.47 val. (vietos ir Lietuvos laiku) gelbėtojai gavo pranešimą, kad didžiausiame Estijos prekybos centre pasigirdo „vienas garsus sprogimas“.  Gelbėjimo tarnyba (Päästeamet) ERR sakė, kad vienas žmogus buvo hospitalizuotas. Liudininkai tvirtino, kad sprogimas įvyko šiukšliadėžėje priešais „Rimi“ parduotuvę prekybos centro viduje ir kad buvo sužalotas valytojas.

Vidaus saugumo tarnybos (ISS) atstovė Marta Tuul ERR teigė, kad vyksta incidento tyrimas.

„Šiuo metu nėra jokių požymių, kad šis atvejis susijęs su terorizmu ar ekstremizmu. Pavojaus lygis nebuvo padidintas, o dabartiniai įrodymai liudija, jog tai pavienis incidentas“, – savo ruožtu pažymėjo ISS generalinis direktorius Margo Pallosonas.

Policija susisiekė su prekybos centrais ir jų apsaugos tarnybomis visoje Estijoje ir pateikė jiems elgesio gaires.

