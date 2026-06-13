TATENA: Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo

Elektros tiekimas buvo atkurtas po atsarginės linijos remonto, atlikto tuo metu, kai vietoje galiojo paliaubos, socialiniame tinkle X pranešė Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA).
Nutrūkus išoriniam elektros maitinimui, didžiausia Europoje atominė elektrinė turėjo pasikliauti avariniais dyzeliniais generatoriais, kad palaikytų reaktorių aušinimą, pridūrė agentūra.
Per Rusijos karą su Ukraina elektrinė jau 19-ą kartą patyrė išorinės elektros energijos tiekimo sutrikimą. Jį sukėlė smūgis trečiadienio vakarą į pastotę.
„Beveik tris dienas trukęs incidentas buvo vienas ilgiausių tokio tipo elektros energijos tiekimo sutrikimų šioje elektrinėje, parodęs itin didelį elektros tinklo trapumą“, – teigė TATENA.
Anksčiau agentūra pranešė, kad radioaktyvumo išmetimo neaptikta, o radiacijos lygis išliko normalus.
Elektrinė dabar rengiasi remontuoti pagrindinę elektros liniją, neveikiančią nuo kovo 24 dienos.
Zaporižios atominė elektrinė yra netoli fronto linijos Pietų Ukrainoje, Rusijos kariuomenė ją užėmė pirmosiomis invazijos dienomis. Maskva ir Kyjivas ne kartą apsikeitė kaltinimais, kad suduoda smūgius netoli jėgainės, o tai gali sukelti branduolinę katastrofą.