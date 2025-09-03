Tragedija Lisabonoje: nuo bėgių nuvažiavo garsusis funikulierius, yra žuvusiųjų

Portugalijos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pranešė, kad penkių sužeistųjų būklė sunki. Likę trylika, tarp kurių vienas vaikas, patyrė lengvų sužalojimų.
Socialiniuose tinkluose paplitusiame vaizdo įraše matyti apvirtęs ir beveik visiškai suniokotas geltonas vagonas.
Nežinoma, ar žuvusieji yra Portugalijos piliečiai, ar užsieniečiai. Nuvažiavimo nuo bėgių priežastis taip pat lieka neaiški.
Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa pareiškė „užuojautą ir solidarumą“ tragedijos paveiktomis šeimomis.
Užuojautą pareiškė ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Gloria“ funikulierius, galintis gabenti iki 42 žmonių, yra itin populiarus tarp miestą lankančių turistų.
Kaip teigiama oficialioje Lisabonos turizmo svetainėje, jam daugiau nei šimtas metų – pirmą kartą funikulierius atidarytas 1885 m.
Naujausi komentarai