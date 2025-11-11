 Trumpas: karas Ukrainoje jau nebeperaugs į Trečiąjį pasaulinį

2025-11-11 09:40
Marius Jakštas (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą karas Ukrainoje galėjo peraugti į trečiąjį pasaulinį karą, jei jis nebūtų prezidentu, o dabar, jo teigimu, tokios grėsmės nebeliko.

„Manau, (…) pirmiausia, kad karas niekada nebūtų įvykęs, jei aš būčiau buvęs prezidentu. O jei aš (dabar – ELTA) nebūčiau prezidentu, tas karas galėjo peraugti į Trečiąjį pasaulinį karą. To nebus. Jis nebeįvyks. Bet kai aš pirmą kartą atėjau, pasakiau: „Oho, ši situacija gali išprovokuoti Trečiąjį pasaulinį karą“. Ir aš subūriau NATO. Subūriau visus“, – pirmadienį Baltuosiuose rūmuose kalbėjo D. Trumpas, atsakydamas į žurnalistų klausimus. Jį cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

D. Trumpas dar kartą pakartojo išsprendęs kelis karus, bet nenurodė, kokius tiksliai.

„Nepamirškite, aš užbaigiau aštuonis karus, laukia devintas. Manau, kad išspręsiu ir dar vieną“, – gyrėsi JAV prezidentas.

