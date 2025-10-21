Trumpas: sąjungininkai pasirengę siųsti karius į Gazos Ruožą

Toks jo grasinimas pasirodė kitą dieną po to, kai D. Trumpas perspėjo, kad „Hamas“ bus „išnaikinta“, jei grupuotė neįvykdys susitarimo lūkesčių, po dvejus metus trukusio karo su Izraeliu pasiekus trapias paliaubas.
„Daugelis mūsų DIDŽIŲ SĄJUNGININKŲ Artimuosiuose Rytuose ir aplinkiniuose regionuose aiškiai ir tvirtai, su dideliu entuziazmu, DABAR pranešė man, kad mano prašymu jie mielai pasinaudotų galimybe žengti į GAZĄ su didelėmis pajėgomis ir „susitvarkyti su „Hamas“, jei „Hamas“ ir toliau elgsis blogai, pažeisdamas savo susitarimą su mumis“, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.
Šis įrašas pasirodė tuo metu, kai JAV viceprezidentas J. D. Vance'as su dviem kitais aukšto rango D. Trumpo pasiuntiniais lankosi Izraelyje. Šiuo vizitu siekiama sustiprinti taikos planą po to, kai savaitgalio smurtas Gazos Ruože sukėlė baimę, kad paliaubos gali greitai žlugti.
D. Trumpas teigė, kad jis pasakė tiek Izraeliui, tiek Artimųjų Rytų sąjungininkams, kurie esą yra pasirengę konfrontuoti su „Hamas“: „DAR NE!“
„Vis dar yra vilties, kad „Hamas“ pasielgs teisingai. Jei jie to nepadarys, „Hamas“ pabaiga bus GREITA, ĮSIUTUSI IR ŽIAURI!“ – perspėjo jis.
