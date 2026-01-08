Turkija pareiškė, kad padės Sirijai kovoti su kurdais

Šią savaitę tarp Sirijos vyriausybės pajėgų ir kurdų dominuojamų Sirijos gynybos pajėgų (SDF) kilo mirtini susirėmimai po to, kai abi pusės nesugebėjo iki metų pabaigos suderinti kurdų kovotojų prijungimo prie pagrindinės Damasko kariuomenės.
Pareigūnas žurnalistams sakė, kad Turkija „remia Sirijos kovą su teroristinėmis organizacijomis“ ir atidžiai stebi įvykius šalies šiaurėje: „Jei Sirija paprašys pagalbos, Turkija suteiks reikiamą paramą“.
Toks pareiškimas atkartojo seniai Ankaros pateiktą pasiūlymą suteikti karinę paramą savo sąjungininkams naujojoje Damasko vyriausybėje.
Turkija jau seniai priešiškai nusiteikusi prieš SDF, kurią laiko uždraustos kurdų kovotojų grupuotės PKK pratęsimu. Grupuotė kontroliuoja dideles teritorijas Sirijos šiaurės rytuose, o Turkija tai mato kaip didelę grėsmę palei savo pietinę sieną.
Ankara ne kartą ragino greičiau įgyvendinti 2025 metų kovo susitarimą, pagal kurį pusiau autonominė kurdų administracija ir kariuomenė būtų integruota į Sirijos karinį ir saugumo aparatą.
Kurdai siekia decentralizuoto valdymo, o naujoji Sirijos valdžia šią idėją atmetė, blokuodama susitarimo įgyvendinimą ir sukeldama įtampą, kuri kartais peraugdavo į susirėmimus.
Trečiadienį Sirijos kariuomenė pradėjo apšaudyti du Alepo rajonus po to, kai nurodė visiems kurdų kovotojams palikti teritoriją po susirėmimų, privertusių bėgti tūkstančius civilių gyventojų.
Turkijos parlamento pirmininkas Numanas Kurtulmusas sakė, kad Turkija nori padėti nutraukti susirėmimus.
„Mūsų tikslas – nedelsiant nutraukti tokius susirėmimus, kokie šiuo metu vyksta Alepe (...) ir kad būtų greitai sukurtas tikrai pliuralistinis, demokratinis režimas, atitinkantis Sirijos žmonių poreikius. Turkija yra pasirengusi suteikti visą tam reikalingą paramą“, – sakė jis žurnalistams.
Jis taip pat perspėjo, kad Izraelis neturėtų kištis į vykstantį Damasko ir SDF ginčą, ir pakartojo Turkijos pareigūnų dažnai reiškiamą susirūpinimą, kad Izraelis gali pasinaudoti neramumais savo interesams įgyvendinti.
Izraelis ketvirtadienį pasmerkė Damasko operaciją „prieš kurdų mažumą Alepe“, apibūdindamas ją kaip sunkią ir pavojingą Sirijos mažumoms, išsakydamas susirūpinimą, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis.
„Leiskite pasakyti labai aiškiai: Izraelis nemyli Sirijos arabų sunitų ir nemyli Sirijos kurdų“, – sakė S. Kurtulmusas.
„Mes žinome, kad pagrindinis kai kurių regiono šalių tikslas – dar labiau suskaldyti ir padalyti šį regioną, nuteikti žmones vienus prieš kitus etniniu, religiniu pagrindu ir netgi paversti juos priešais“, – teigė jis.
