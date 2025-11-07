Turkija išdavė Benjamino Netanyahu arešto orderį dėl genocido

Tarp 37 įtariamųjų yra Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) ir nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, teigiama Stambulo prokuratūros pranešime, tačiau visas sąrašas neskelbiamas.
Turkija apkaltino pareigūnus „genocidu ir nusikaltimais žmoniškumui“, kuriuos Izraelis „sistemingai vykdė“ Gazos Ruože.
Pareiškime taip pat minima „Turkijos ir palestiniečių draugystės ligoninė“, kurią Gazos Ruože pastatė Turkija ir kovą subombardavo Izraelis.
Pernai Turkija prisijungė prie Pietų Afrikos Respublikos (PAR) ieškinio, pateikto Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT), dėl kaltinimų Izraeliui vykdant karo nusikaltimus ir palestiniečių genocidą Gazos Ruože
Nuo spalio 10 dienos nuniokotoje palestiniečių teritorijoje galioja trapios paliaubos, numatytos JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldto Trampo) regioniniame taikos plane.
