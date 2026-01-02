Pietų Korėjos teismas išdavė naują buvusio prezidento Yoon Suk-yeolo arešto orderį

Lapkritį prokurorai pateikė Yoon Suk-yeolui kelis kaltinimus dėl pagalbos priešui, teigdami, kad jis įsakė vykdyti dronų skrydžius virš Šiaurės Korėjos, siekdamas sustiprinti savo pastangas paskelbti karinį valdymą.
Arešto orderis pagal tą bylą turėjo nustoti galioti sausio 18 dieną, tačiau penktadienio nutartimi jis pratęstas ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.
„Orderis buvo išduotas baiminantis, kad jis gali sunaikinti įrodymus“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas Seulo centrinio apygardos teismo pareigūnas.
Yoon Suk-yolas jau kurį laiką yra suimtas, kol vyksta keli baudžiamieji procesai.
2024 metų gruodžio 3 dieną jis trumpam sustabdė civilinį valdymą Pietų Korėjoje, sukeldamas masinius protestus ir ginčą parlamente. Balandį jis buvo oficialiai nušalintas nuo pareigų.
Yoon Suk-yeolas praėjusių metų sausį tapo pirmuoju suimtu Pietų Korėjos prezidentu po to, kai kelias savaites priešinosi suėmimui, naudodamasis savo prezidento apsaugos būriu, kad sutrukdytų teisėsaugai.
Kovą jis buvo paleistas dėl procedūrinių priežasčių, kol vyko byla dėl maišto, tačiau liepą vėl suimtas dėl nuogąstavimų, kad gali sunaikinti su ta byla susijusius įrodymus.
Prokurorai taip pat siekia, kad Yoon Suk-yeolui būtų skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė dėl kaltinimų trukdymu vykdyti teisingumą. Sausio 16 dieną Seulo teismas turėtų paskelbti nuosprendį toje byloje.
