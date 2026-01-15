Policija nusitaikė į ukrainiečius ir rusą dėl išpirkos reikalaujančios programinės įrangos

Grupuotė kaltinama kenkėjiškos programinės įrangos naudojimu sistemoms užšifruoti ir reikalavimu mokėti už jų atkūrimą.
Nuo 2022 metų kovo iki 2025 metų vasario grupės nariai iš maždaug 600 įmonių ir viešųjų įstaigų visame pasaulyje išgavo šimtus milijonų eurų, teigiama prokurorų pranešime.
Daugiausia buvo paveiktos „Vakarų pramoninių valstybių įmonės“, tačiau tarp nukentėjusiųjų buvo ir ligoninių bei kitų viešųjų įstaigų.
Vykdant koordinuotą Vokietijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Ukrainos ir Britanijos operaciją, policija atliko kratas dviejų įtariamų ukrainiečių namuose ir paėmė įkalčius, pranešė prokurorai.
Tyrėjai taip pat nustatė Rusijos pilietį, numanomą grupuotės įkūrėją ir vadovą, ir išdavė jo arešto orderį.
Vokietijos policija įvardijo įtariamąjį kaip 35-erių Olegą Nefiodovą.
O. Nefiodovas „parinkdavo taikinius, verbuodavo darbuotojus, skirdavo jiems užduotis, dalyvaudavo derybose dėl išpirkos, valdė pajamas ir naudojo jas mokėdamas grupuotės nariams“, teigė policija.
Kratos Ivano Frankivske ir Lvive buvo nukreiptos prieš įtariamus grupuotės narius, kaltinamus naudojus „hash cracking“ – slaptažodžių atspėjimo metodą.
Ukrainos pareigūnai rugpjūtį taip pat atliko kratą dar vieno grupuotės nario namuose netoli Charkivo. Šio asmens užduotis, kaip įtariama, buvo padėti užtikrinti, kad kenkėjiškos programos neaptiktų antivirusinės programos.
„Black Basta“ vien Vokietijoje iš maždaug 100 įmonių ir institucijų išgavo apie 20 mln. eurų, nurodė prokurorai.
Naujausi komentarai