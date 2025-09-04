Ukrainoje žuvo du išminuotojai iš Danijos pabėgėlių reikalų tarybos misijos

Ekspertai teigia, kad Ukraina yra labiausiai užminuota šalis pasaulyje; išminuotojų komandos dirba šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose, kur Ukraina atkovojo invazijos pradžioje Rusijos užgrobtas teritorijas.
„Rusai tyčia taikėsi į Danijos pabėgėlių reikalų tarybos humanitarinės išminavimo misijos darbuotojus (...) žinoma, kad žuvo du žmonės“, – socialiniame tinkle parašė Černihivo srities vadovas Vjačeslavas Čausas.
Smūgis buvo suduotas netoli srities administracinio centro Černihivo, esančio už 125 kilometrų į šiaurę nuo Kyjivo, priemiesčio.
„Pirmiausia rusai užteršė teritoriją sprogmenimis ir minomis. Dabar jie žudo žmones, civilius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad išvalytų mūsų žemę“, – pridūrė V. Chausas.
Jis sakė, kad dar trys žmonės buvo sužeisti.
Karo pradžioje Rusijos pajėgos, įsiveržusios iš Maskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijos, buvo apsupusios šį miestą.