 Ukrainos generalinis štabas: padėtis prie Pokrovsko stabilizuota

Ukrainos generalinis štabas: padėtis prie Pokrovsko stabilizuota

2025-08-14 12:37
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos kariuomenei, jos pačios duomenimis, pavyko stabilizuoti sudėtingą situaciją fronto atkarpose prie Dobropiljos ir Pokrovsko rytinėje Donecko srityje.

Ukrainos generalinis štabas: padėtis prie Pokrovsko stabilizuota
Ukrainos generalinis štabas: padėtis prie Pokrovsko stabilizuota / Ukrainos kariuomenės nuotr.

Priešui padaryta didelių nuostolių, naujienų agentūra „Interfax Ukraine“ citavo Generalinio štabo atstovą Andrijų Kovaliovą. Esą paimta ir belaisvių. „Situacija stabilizuojasi“, – sakė A. Kovaliovas.

Prieš tai, anot karinių stebėtojų, rusų daliniai į šiaurės rytus nuo Pokrovsko daugiau kaip 10 km prasiveržė Dobropiljos kryptimi. Žiniasklaidoje buvo kalbama apie pralaužtą frontą. Tada Ukrainos kariuomenės vadovybė į teritoriją permetė rezervą, įskaitant nacionalinės gvardijos korpusą „Azov“. Ukrainos pajėgoms Pokrovsko ir Myrnohrado miestuose gresia rusų pajėgų apsuptis.

Ukraina daugiau kaip trejus metus ginasi nuo Rusijos agresijos.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Pokrovskas
rusų prasiveržimas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų