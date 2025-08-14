Ukrainos generalinis štabas: padėtis prie Pokrovsko stabilizuota

Priešui padaryta didelių nuostolių, naujienų agentūra „Interfax Ukraine“ citavo Generalinio štabo atstovą Andrijų Kovaliovą. Esą paimta ir belaisvių. „Situacija stabilizuojasi“, – sakė A. Kovaliovas.
Prieš tai, anot karinių stebėtojų, rusų daliniai į šiaurės rytus nuo Pokrovsko daugiau kaip 10 km prasiveržė Dobropiljos kryptimi. Žiniasklaidoje buvo kalbama apie pralaužtą frontą. Tada Ukrainos kariuomenės vadovybė į teritoriją permetė rezervą, įskaitant nacionalinės gvardijos korpusą „Azov“. Ukrainos pajėgoms Pokrovsko ir Myrnohrado miestuose gresia rusų pajėgų apsuptis.
Ukraina daugiau kaip trejus metus ginasi nuo Rusijos agresijos.