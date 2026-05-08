Ukrainos smūgiai tęsiasi

Antai praėjusį sekmadienį Ukrainos pajėgos sudavė dar vieną, bet veikiausiai ne paskutinį smūgį Rusijos naftos eksporto uostui ir trims vadinamojo šešėlinio laivyno, skirto apeiti sankcijas, laivams („Los Angeles Times“ straipsnis „Ukraina užpuolė svarbų Rusijos naftos krovos uostą ir tris „šešėlinio laivyno“ tanklaivius“ (angl. „Ukraine hits key Russian oil-loading port and 3 „shadow fleet“ tankers“), 2026 05 03).
Pasak minėto straipsnio autorių, Ukraina per šią operaciją smogė ne kur kitur, o Primorsko (Leningrado sritis) uoste – didžiausiame Rusijos naftos eksporto uoste Baltijos jūroje.
Teigiama, kad Primorskas, kuriame šeimininkauja valstybės kontroliuojama įmonė „Transneft“, gali perkrauti šimtus tūkstančių barelių naftos per dieną.
Leningrado srities gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Drozdenko tvirtino, kad esą smūgis sukėlė gaisrą, tačiau nepateikė konkretesnių detalių apie žalą ar aukas ir tvirtino, kad per ataką nafta neišsiliejusi.
Kiek kitokią versiją apie tą patį įvykį pateikė Ukrainos prezidentas Volodimyras Zelenskis.
Anot prezidento, Ukrainos pajėgos sunaikinusios kelis karinės bei kitokios paskirties taikinius, taip pat padariusios ryškią žalą uosto infrastruktūrai, mat per ataką smogta „Karakurt“ kategorijos laivui (tvirtinama, kad šio tipo laivai gali gabenti sparnuotąsias raketas „Kalibr“), patruliniam laivui ir šešėliniam laivynui priklausančiam tanklaiviui.
Savaitgalį Ukrainos vadovas išplatino ir kitą pranešimą, kuriame teigė, kad ukrainiečių pajėgos smogė dar dviem šešėlinio laivyno tanklaiviams Juodosios jūros Novorosijsko uoste.
Pasak viešojoje erdvėje platinamos brošiūros „Rusijos šešėlinis laivynas: atskleidžiant grėsmę“ (angl. „Russia’s shadow fleet: Bringing the threat to light“), pateikiamos portale europarl.europa.eu, šią Kremliaus flotilę sudaro anksčiau Rusijos fiziniams arba juridiniams asmenims priklausę ir kitiems subjektams perduoti laivai bei senesni nei 15–20 metų senumo laivai.
Paprastai šios flotilės laivai plaukioja su vėliavomis valstybių, negalinčių arba nenorinčių laikytis įvestų sankcijų (pvz., Liberijos arba Panamos), kurias dar ir reguliariai keičia.
Jų savininkai, siekdami užmaskuoti pėdsakus, naudojasi sudėtingomis schemomis, o skystas arba birus krovinys neretai perkeliamas iš vienos geldos į kitą atviroje jūroje.