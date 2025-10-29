 Uraganui „Melissa“ nusiaubus Haitį žuvo 20 žmonių

2025-10-29 22:55
Živilė Aleškaitienė (AFP)

 Per uragano „Melissa“ sukeltus potvynius Haityje žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar 10 laikomi dingusiais, trečiadienį AFP pranešė Karibų jūros salų valstybės valdžios institucijos.

Uraganui „Melissa“ nusiaubus Haitį žuvo 20 žmonių / Scanpix nuotr.

Tarp žuvusiųjų per upių potvynius šalies pietuose – 10 vaikų, sakė šalies civilinės gynybos agentūros vadovas Emmanuelis Pierre‘as, pridurdamas, kad gelbėtojai vykdo dingusiųjų paieškas.

Digės upės potvynis sugriovė kelis namus pakrantės miestelyje Petit-Goave, pranešė keli gyventojai.

„Žmonės žuvo, namus nuplovė vanduo“, – AFP sakė gyventojas Steeve Louissaint‘as.

AFP nepatvirtintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip gyventojai ieško savo artimųjų. Buvo užfiksuota, kaip tėvas su ašaromis akyse iš po nuolaužų krūvos ištraukė dukters kūną be gyvybės ženklų.

„Melissa“, galingiausias uraganas per pastaruosius 90 metų, taip pat smogė Jamaikai ir Kubai, kur, pasak Kubos prezidento, padarė „reikšmingą žalą“.

Dėl audros, kurios kategorija buvo sumažinta iki antrosios, buvo paskelbti perspėjimai kai kuriose Bahamų ir Bermudų salų vietovėse.

 

 

