Uraganas „Melissa“ – galingiausias per 90 metų

2025-10-29 15:42
Uraganas „Melissa“, antradienį nusiaubęs Jamaiką, pasiekė 1935 metų rekordą kaip stipriausia kada nors sausumą pasiekusi audra, rodo naujienų agentūros AFP atlikta JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) meteorologinių duomenų analizė.

Prieš 90 metų Floridos salyną nusiaubęs uraganas, kurio vėjo greitis siekė 83,3 m per sek., o atmosferos slėgis – 892 milibarų – buvo rekordinė stichija, kuriai, remiantis duomenimis, prilygo „Melissa“.

