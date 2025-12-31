Už Atlanto – baimė dėl serijinio žudiko: per penkias dienas – penki kūnai

Spėlionės apie galimą serijinį žudiką prasidėjo rugsėjo pabaigoje, kai pareigūnai paskelbė, kad per penkias dienas Hiustono įlankoje buvo rasti penki lavonai.
„Ten kažkas turi būti. Absurdiška, kad tiek daug žmonių miršta įlankoje“, – „ABC13“ sakė Hiustono gyventojas.
Nors ekspertai supranta žmonių nerimą, jų teigimu, nėra įrodymų, kad už mirtis atsakingas vienas asmuo.
„Dažnai žmonės galvoja: „Kūnai yra įlankoje, kūnai čia išmetami, kad būtų atsikratyta įkalčių“. Būtent tai matome serialuose – esą vanduo nuplaus įkalčius. Tačiau tai galėjo būti ir nelaimingas atsitikimas, ir savižala, ir apsvaigimas“, – sakė Hiustono universiteto baudžiamosios teisės profesorė Krista Gehring.
Tiek H. Gehring, tiek Hiustono policijos departamento buvęs viršininkas Gregas Freminas pabrėžė, kad svarbu nedaryti skubotų išvadų ir išlikti budriems.
„Sakau Hiustono gyventojams, kad didžiąja dalimi mūsų miestas yra gana saugus, bet jis toks pat kaip ir bet kuris kitas didelis miestas – jame vyksta nusikaltimai. Reikia būti budriems, suprasti, kas vyksta, bet dėl to nereikėtų nerimauti“, – sakė G. Freminas.
Gruodžio 22 d. policija „NBC News“ patvirtino, kad Hiustono centre esančioje Bafalo įlankoje buvo rastas vieno žmogaus kūnas, o kitas – Breiso įlankoje Pain Valio rajone.
Gruodžio 24 d. Bafalo įlankoje taip pat buvo rastas kūnas, pranešė policija. Visų trijų skrodimų rezultatų dar laukiama.
Kaip skelbė vietos žiniasklaida, 2025 m. iš vandens telkinių iš viso buvo ištraukti 34 kūnai, tai šiek tiek mažiau nei pernai, kai vandenyse buvo aptikti 35 kūnai.
