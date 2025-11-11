Užfiksuotas momentas, kaip didžiulė banga Tenerifėje į jūrą nuplovė žmones

Internete išplatintas vaizdo įrašas buvo nufilmuotas sekmadienį Puerto de la Kruso uoste. Jame matyti, kaip visas būrys turistų ėjo fotografuotis, nepaisant perspėjančių ženklų. Milžiniškos bangos nuplovė žmones į uosto akvatoriją. 78 metų moteriai sustojo širdis, medikams nepavyko jos atgaivinti.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Šiaurinės Tenerifės pusės, labiausiai skalaujamos Atlanto bangų, gyventojai sako, kad tai jau ne pirmas toks įvykis.
„Ten stovi ženklai, viskas yra pažymėta nuorodomis. Toje vietoje draudžiama vaikščioti ir maudytis, kai jūra būna audringa, tačiau turistai nekreipia į tai dėmesio“, – teigė vietinis gyventojas.
„Buvome paplūdimyje, gelbėtojai signalizavo ir pūtė švilpukus, drausdami žmonėms eiti į jūrą. Tačiau jie vis tiek ėjo, o bangos siekė septynis–aštuonis metrus“, – sakė įvykio liudininkė.
Dar dvi mirtys Tenerifės pakrantėse siejamos su smarkiomis bangomis. Jos nuplovė nuo uolų žvejojusį žmogų, kuris mirtinai susižalojo. Dar vienas vyras buvo rastas plūduriuojantis netoli kranto.
Vietinių gyventojų nuomone, turistus aptarnaujančios bendrovės turėtų perspėti žmones dėl rudenį ir žiemą pavojingų bangų.
„Mes, vietiniai, žinome, kaip jūroje viskas keičiasi. Būna potvyniai ir atoslūgiai, tačiau turistams ši vieta pavojinga“, – kalbėjo ispanas.
„Vieną dieną buvome paplūdimyje. Aiškiai matėme raudoną vėliavą, todėl nesimaudėme, bet kiti tai darė“, – tvirtino pakalbinta moteris.
Pagal meteorologų prognozes šią savaitę šiaurinėje Tenerifės pakrantėje orai bus ramesni, o vėjo greitis sumažės, tad ir bangos turėtų aprimti.
