Meksikoje dėl liūčių žuvo daugiau kaip 40 žmonių: daug dingusiųjų ir padaryta žalos

Daug bendruomenių, ypač kalnuotuose regionuose, dėl lavinų ar aukšto vandens lygio liko atkirsti nuo pasaulio, o pagalbos darbuotojams sunku jas pasiekti.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum sekmadienį nuvyko į nelaimės zoną, kad įvertintų padarytos žalos mastą. Ji susitiko su nukentėjusiaisiais ir pirmaisiais pagalbos teikėjais Huachinango bendruomenėje, vienoje iš labiausiai nukentėjusių Pueblos valstijoje.
Gelbėti įstrigusių gyventojų ir tiekti maistą nukentėjusioms bendruomenėms buvo pasiųsta apie 10 tūkst. karių.
Jie valė kelius, gelbėjo žmones iš užtvindytų gyvenviečių ir tiekė jiems maistą. Tūkstančiai žmonių buvo nugabenti į laikinas prieglaudas. Gelbėtojai toliau bandė pasiekti kelis sunkiausiai prieinamus kaimus.
Meteorologai perspėjo, kad tikimasi dar daugiau kritulių. Kadangi dirvožemis jau ir taip primirkęs vandens, didėja naujų nuošliaužų pavojus.
Labiausiai nukentėjo rytinės ir centrinės Verakruso, Idalgo, Pueblos, Keretaro ir San Luis Potosi valstijos. Apgadinta dešimtys tūkstančių namų, klinikų, mokyklų, kelių ir tiltų.
Meksikoje dabar – kasmetinis liūčių sezonas, kuris trunka apie šešis mėnesius ir paprastai baigiasi lapkričio pradžioje. Gausų pastarųjų dienų lietų iš dalies lėmė atogrąžų ciklonai „Priscilla“ ir „Raymond“ Ramiajame vandenyne, taip pat oro reiškiniai Meksikos įlankoje.
Pueblos valstijoje per potvynį iš zoologijos sodo, esančio netoli Ksikotepeko savivaldybės, pabėgo bengališkasis tigras. Iš pradžių buvo pranešta, kad gyvūnas rastas, tačiau jo būklė neaiški. Vėliau buvo patvirtinta, kad tigras nugaišo, įstrigęs po potvynio nešamomis nuolaužomis, pranešė aplinkos apsaugos agentūra „Profepa“.
Naujausi komentarai