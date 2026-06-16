Vance‘as: pagal susitarimą su JAV Iranas įsileis branduolinius inspektorius

„Taip, be abejonės“, – interviu su transliuotoju „NBC News“ metu paklaustas, ar inspektoriai sugrįš, atsakė J. D. Vance‘as, ir pridūrė, kad viena iš pagrindinių susitarimo sąlygų yra Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), JAV ir Irano bendradarbiavimas siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas.
Jis sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo „labai aiškiai išdėstyta“.
Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
J. D. Vance‘as teigė, kad susitarimo tekstas bus paskelbtas po pasirašymo ceremonijos. Jis pridūrė, kad dar reikia išspręsti kai kuriuos techninius aspektus, susijusius daugiausia su susitarimo įgyvendinimu, o ne su pačiu jo tekstu.
Jis pasakė, kad penktadienį taip pat galėtų būti suderinta ir pirmųjų branduolinių patikrinimų data.
Kitame interviu, kurį davė transliuotojui CNN, J. D. Vance‘as sakė, kad „įspūdingiausias dalykas, susijęs su pažanga, kurią pasiekėme“ per pastarąsias kelias savaites, buvo, jo paties žodžiais tariant, ženklai, kad Irano politinės ir karinės vadovybės požiūris ima kisti.
Jo teigimu, net kai kurie galingosios Islamo revoliucinės gvardijos korpuso (IRGC) atstovai dabar pripažįsta, jog Irano politika Jungtinių Valstijų atžvilgiu per pastaruosius 47 metus buvo klaidinga ir kad būtina priimti naują požiūrį.
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