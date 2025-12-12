Venecijoje moteris pavogtu motorlaiviu apgadino Rialto tiltą

Sunkiojo motorlaivio laivagalis atsitrenkė į tris jos stulpus. Jaunai moteriai pavyko išsigauti iš valties ir pabėgti, tačiau ją sustabdė vietos policijos pareigūnai, nuskubėję į įvykio vietą po liudytojų skambučio.
Laivas buvo prišvartuotas kitoje Didžiojo kanalo pusėje. Jis laikinai buvo paliktas be priežiūros, nes du laivybos bendrovės darbuotojai buvo užsiėmę pristatymais. Jauna moteris įlipo į laivą, dideliu greičiu kirto kanalą ir rėžėsi į krantą kitoje jo pusėje, atsitrenkusi į turėklus Rialto tilto papėdėje.
Laivas irgi buvo apgadintas, bet ne tiek, kad prarastų plūdrumą. Jis buvo greitai patrauktas ir saugiai prišvartuotas po Rialto tiltu.
Už turėklų yra nedidelio restorano terasa su daugiau nei dešimt staliukų vasarą, prie pat vandens ruožo, kuriuo intensyviai plaukioja motorinės valtys ir gondolos. Tikras stebuklas, kad motorlaivis nesusidūrė su kitais laivais ir niekas nenukentėjo.
Baliustradą, tilto tęsinį sausumos pusėn, 2008 m. restauravo marmuro meistras Giovanni Giusto. Jis nedelsdamas atvyko į įvykio vietą įvertinti žalos.
„Restauruoti bus sunku, bet nėra neįmanoma. Pirmiausia reikia surinkti visus fragmentus, net ir tuos, kurie atsidūrė vandenyje, bet mums reikės pasitelkti savo vaizduotę, nes ne visi jie bus rasti“, – Italijos naujienų agentūfrai ANSA sakė G. Giusto.
Moters poelgio motyvas kol kas nežinomas.
Rialto tiltas yra seniausias iš keturių tiltų, kertančių Didįjį kanalą Venecijoje. Jis jungia Šv. Morkaus ir Šv. Povilo rajonus ir buvo kelis kartus perstatytas nuo 1173 m., kai pirmiausia buvo pastatytas kaip pontoninis tiltas. Dabar šis tiltas yra svarbus turistų traukos objektas senoviniame Italijos mieste.
Naujausi komentarai