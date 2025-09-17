Venecija ilgina laiką, kai reikės mokėti vienos dienos apsilankymo mokestį

Šiaurės Italijos kanalų miestas planuoja imti mokestį iš dienos lankytojų iš viso 60 dienų per metus – nuo 2026 m. balandžio pradžios iki liepos pabaigos, pranešė miesto administracija. Prieštaringai vertinama tvarka dabar pradeda trečiąjį sezoną.
Šiais metais lankytojai įvairiomis datomis turėjo mokėti nuo 5 iki 10 eurų, norėdami praleisti kelias dienos valandas gatvelėse aplink Šv. Morkaus aikštę ir Rialto tiltą.
Miestas dar neatskleidė, koks bus būsimas įėjimo mokestis, tačiau manoma, kad jis bus didesnis. Kitas sezonas, kai reikės mokėti šį mokestį, prasideda 2026 m. balandžio 3 d. ir truks iki liepos 26-osios.
Šiais metais užsiregistruota daugiau nei 720 tūkst. dienos lankytojų, miestui atnešusių maždaug 5,4 mln. eurų. Tačiau daugeliui pavyko išvengti mokesčio. Oficialiai reglamentas vis dar yra bandymų etape. Mokestis skirtas padėti geriau valdyti masinį turizmą mieste, kuriame gausu unikalių lankytinų vietų. Pirmaisiais metais jis buvo taikomas 29 dienas, vėliau – 54, o kitais metais laikotarpis, kai reikės mokėti, pailgintas iki 60 dienų.
Kritikai teigia, kad įėjimo mokestis vargu ar ką nors atgraso nuo atvykimo į Veneciją, kuri ir taip yra brangus miestas. Pavyzdžiui, puodelis kapučino Šv. Morkaus aikštėje gali kainuoti iki 17 eurų.
Istoriniame Venecijos centre vis dar gyvena beveik 50 tūkst. žmonių, tačiau jų yra mažiau nei viešbučių lovų. Ilgiau mieste apsistojantys viešbučių svečiai atleisti nuo dienos mokesčio, bet privalo sumokėti nakvynės mokestį.
