Roma apmokestins Trevi fontano lankymą

Kasdien didžiules minias pritraukiantį fontaną, esantį viešojoje aikštėje, vis dar bus galima nemokamai apžiūrėti iš tolo, tačiau arčiau patekti bus galima tik turintiems bilietus, spaudos konferencijoje sakė R. Gualtieri.
Romos pareigūnai jau prieš kurį laiką pranešė svarstantys galimybę įvesti bilietų sistemą istorinio Trevi fontano lankytojams.
Tai naujausias Italijos bandymas kovoti su pernelyg dideliu turizmu.
Tūkstančiai žmonių kasdien plūsta pamatyti XVIII amžiuje pastatytą fontaną, kuriame aktorė Anita Ekberg išsimaudė žymiajame Federico Fellini (Federiko Felini) 1960 metų filme „Saldus gyvenimas“ (La Dolce Vita).
Garsųjį barokinį šedevrą supančioje aikštėje dažnai būna tokia didelė minia žmonių, kad sunku tinkamai apžiūrėti fontaną.
Anksčiau Venecija išbandė sistemą, kai iš vienai dienai atvykstančių turistų buvo imamas 5 eurų patekimo į senamiestį mokestis, siekiant paskatinti turistus nevykti į miestą piko dienomis.
