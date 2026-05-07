Vienas didžiausių pasaulio miestų grimzta po žeme: katastrofa užfiksuota iš kosmoso

Meksikas, Meksikos sostinė, kurioje gyvena 23 milijonai gyventojų, grimzta tokiu greičiu, kad šiuos pokyčius dabar aiškiai fiksuoja orbitiniai palydovai, praneša CNN.
Situacija tapo tokia rimta, kad jos mastą pavyko įvertinti pasitelkus galingą NASA radarų sistemą. Kaip paaiškėjo iš vaizdų, miestas kas mėnesį nusileidžia maždaug 1,3 centimetro. Tai oficialiai daro Meksiką vienu iš sparčiausiai skęstančių pasaulio sostinių.
Pažymima, kad pagrindinė katastrofos priežastis slypi giliai po žeme. Megapolis įsikūręs senovinio ežero ir vandeningojo sluoksnio vietoje. Būtent iš šio vandeningojo sluoksnio miestas pumpuoja apie 60 proc. geriamojo vandens. Dėl per didelio išteklių naudojimo požeminės tuštumos spaudžiasi, o žemė tiesiogine prasme pradeda griūti. Padėtį dar labiau pablogina didžiulis naujų pastatų svoris, spaudžiantis minkštą molį.
Keliai jau trūkinėja, namai linksta, o geležinkelio bėgiai deformuojasi. Nepriklausomybės angelo paminklas yra puikus pavyzdys. Nuo paminklo iki pagrindo teko pastatyti keturiolika laiptelių, nes žemė aplink jį nuolat grimzta, praneša žiniasklaida.
Remiantis turimais NISAR palydovo duomenimis, tam tikros miesto teritorijos, įskaitant Benito Juárez tarptautinį oro uostą, nuo 2025 m. spalio iki 2026 m. sausio smego 2 centimetrais per mėnesį. Tai – daugiau nei 24 centimetrai per metus.
Kaip pažymi NISAR projekto specialistai, šie skaičiai yra tik pradžia. Sparčiai grimztantis dirvožemis ne tik naikina infrastruktūrą, bet ir priartina miestą prie dienos, kai geriamojo vandens atsargos čiaupuose gali baigtis visam laikui.
Naujausi komentarai