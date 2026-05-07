Vokiečių pora plėšė parkingo automatus: laimikis stulbina

Teismas taip pat įpareigojo kaltinamuosius atlyginti Kempteno miestui visą patirtą nuostolį.
Pirmininkaujantis teisėjas Christophas Schwiebacheris atkreipė dėmesį, kad abu kaltinamieji dabar turi tikėtis, jog jų turtas bus areštuotas ateinantiems 30 metų. Skelbdamas nuosprendį teisėjas pridūrė, kad visa tai nebuvo ir neturėtų būti verta.
Kaltinamieji yra 40 metų buvęs Kempteno miesto darbuotojas ir jo 39 metų žmona. Darbuotojui buvo pavesta ištuštinti savivaldybės automobilių statymo bilietų automatus ir jis daugiau nei 10 metų pasisavindavo pajamas. Žmona padėjo jam surinkti pinigus ir įnešti juos į sąskaitas. Teisme ji buvo apibūdinta kaip už šiuos nusikaltimus atsakinga „logistikos ekspertė“.
Abu asmenys visiškai pripažino savo kaltę ir buvo nuteisti už daugiau nei 300 atvejų nuo 2020 metų. Nuostoliai siekia maždaug 1,34 mln. eurų.
Daugiau nei 500 įtariamų vagysčių, įvykdytų nuo 2015 m., suėjo senaties terminas ir už jas nebegalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Nepaisant to, valdžios institucijos siekia konfiskuoti ir šiais atvejais gautas pajamas, siekiančias beveik 584 tūkst. eurų.
Vyras teisme teigė, kad pora prabangiai gyveno, pirko žirgus, automobilius ir brangius drabužius.
Teisėjas pareiškė, kad miestas palengvino kaltinamiesiems pinigų vagystes, ir tai buvo laikoma lengvinančia aplinkybe skiriant bausmę. Nuo to laiko miestas pakeitė aparatų ištuštinimo procedūras.
