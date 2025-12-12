Vokietijoje lazeriais mėginta akinti „F-16“ naikintuvų pilotus

Du tokie incidentai fiksuoti gruodžio 2 d., o trečiasis – praėjusį antradienį. Visais atvejais naikintuvai sėkmingai nutūpė ir žalos nepatyrė. Kriminalinė policija pradėjo tyrimą dėl įtarimų pavojingu kišimusi į oro eismą.
Pateiktais duomenimis, akinimas lazeriu, be kita ko, gali sukelti laikinus regos sutrikimus ar pažeisti pilotų akis ir dėl to kelia didelį pavojų. Policija paprašė atsiliepti galimus liudininkus.
Kariniai aerodromai pastaraisiais mėnesiais ne kartą tapo incidentų taikiniais ir ne tik Vokietijoje. Dažnai tai buvo incidentai su dronais, kurie neteisėtai skraidė virš bazių. Paprastai kaltininkų rasti nepavykdavo.
Vokietijos skrydžių saugumo tarnyba šiais metais registravo apie 200 atvejų, kai Vokietijos oro erdvėje buvo trikdomas oro eismas. Įvairių incidentų būta ir kitose šalyse.
