Vokietijoje peiliu sunkiai sužalota Herdekės miesto merė

Visuomeninio transliuotojo WDR teigimu, išpuolis prieš netoli Dortmundo esančio vakarinio Herdekės miesto merę Iris Stalzer įvyko apie vidurdienį netoli jos pačios namų.
„Mes baiminamės dėl išrinktosios merės Iris Stalzer gyvybės ir tikimės, kad ji visiškai pasveiks“, – sakė F. Merzas socialiniame tinkle „X“.
Rugsėjo 28-ąją Herdekės mere išrinkta I. Stalzer yra iš centro kairiųjų Socialdemokratų partijos, konservatorių vadovaujamos nacionalinės koalicinės vyriausybės jaunesniosios partnerės.
Vokietijos naujienų agentūra dpa, remdamasi neįvardintais saugumo šaltiniais, pranešė, kad moteris patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.
Policija tik pranešė, kad Herdekėje vykdoma didelė operacija.
Dienraščio „Bild“ duomenimis, I. Stalzer su durtinėmis žaizdomis pilve ir nugaroje moters bute rado jos 15 metų įsūnis.
Žiniasklaida pranešė, kad vaikinas policijai pasakė, jog jo motiną gatvėje užpuolė keli vyrai, o ji pati sugebėjo parsigauti namo.
WDR reporteris iš įvykio vietos pranešė, kad policija išsivedė iš namo antrankiais surakintą paauglį.
