Vokietijoje pradėtas neonacių „Saksonijos separatistų“ teismas

Vyrai, kurių amžius – nuo 22 iki 26 metų, be kita ko kaltinami dalyvavimu teroristinėje organizacijoje ir sąmokslu įvykdyti valstybės išdavystę.
Pasak prokurorų, grupuotės nariai manė, kad Vokietijos visuomenė yra ant žlugimo ribos ir planavo smurtu užimti dalį Rytų Vokietijos Saksonijos žemės, kad sukurtų naują neonacistinę valstybę.
Atsakovai kaltinami kaupę ginklus ir karinę įrangą, rengę sukarintus mokymus ir planavę „išvalyti“ teritoriją nuo etninių mažumų ir politinių oponentų.
Prokurorai teigė, kad grupuotė, kurios pavadinimo pirmosios raidės sutampa su Adolfo Hitlerio įsteigtos sukarintos organizacijos „Schutzstaffel“ (SS), buvo įsigijusi karinių uniformų, kovinių šalmų, dujokaukių ir neperšaunamų liemenių.
Prokurorų teigimu, grupuotė buvo įkurta 2020 m. vasarį ir ją sudarė apie 20 narių, kuriuos veikti skatino „rasistinės, antisemitinės ir iš dalies apokaliptinės idėjos“.
Jie buvo suimti 2024 m. lapkritį, policijai atlikus reidus Rytų Vokietijoje, kaimyninėje Lenkijoje ir Austrijoje.
Trys iš kaltinamųjų aktyviai dalyvavo vietos politikoje ir priklausė kraštutinės dešinės partijai „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), kuri yra nusiteikusi prieš imigraciją ir turi ypač daug rėmėjų buvusioje komunistinėje rytinėje Vokietijos dalyje.
Vokietijos vidaus saugumo tarnyba po areštų pareiškė, kad kai kurie dešinieji ekstremistai buvo susiję su internete veikiančiomis grupėmis ir „šlovino žinomų dešiniųjų teroristų (tokių kaip norvegų masinis žudikas Andersas Breivikas) veiksmus“.
Naujausi komentarai