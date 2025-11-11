Vokietijoje suimtas vyras, įtariamai planavęs politikų nužudymus

Įtariamasis, vokiečių ir lenkų tautybės vyras, įvardytas tik kaip Martinas S., buvo sulaikytas vėlai pirmadienį vakariniame Dortmundo mieste, sakoma prokurorų pranešime.
Tyrimui artimas šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad vyras veikė vienas, buvo susijęs su dešiniųjų sąmokslo teorijų judėjimu ir kad A. Merkel ir O. Scholzas buvo nurodyti jo galimų aukų sąraše.
Įtariama, kad vyras nuo birželio mėnesio skelbė anoniminius raginimus surengti išpuolius prieš visuomenės veikėjus ir vyriausybės pareigūnus, teigė prokuratūra.
Jis taip pat skelbė sprogstamųjų įtaisų gamybos instrukcijas ir prašė paaukoti lėšų kriptovaliutomis, kurios turėjo būti panaudotos kaip atlygis už nužudymus.
Prokurorai sakė, kad jis skelbė „savo paties paskelbtus mirties nuosprendžius“, taip pat „slaptus potencialių aukų asmens duomenis“.
Jis tiriamas dėl kaltinimų, įskaitant terorizmo finansavimą ir smurto, kuriuo siekiama sukelti pavojų valstybei, kurstymą, ir vėliau antradienį turėtų stoti prieš Federalinį teisingumo teismą.
Portalas „Spiegel Online“ pranešė, kad 49 metų įtariamasis svetainėje, kurią jis pavadino „Assassination Politics“ ir kurioje buvo gausu kraštutinių dešiniųjų turinio ir sąmokslo teorijų, taip pat ir susijusių su koronaviruso pandemija, buvo išvardijęs 20 taikinių, įskaitant teisėjus ir prokurorus.
Pastaraisiais metais Vokietijos valdžios institucijos vis dažniau imasi veiksmų prieš sąmokslo teorijų šalininkų judėjimą, vadinamą „Reicho piliečiais“ arba „Reichsbuerger“.
Šis judėjimas, nepripažįstantis šiuolaikinės Vokietijos respublikos teisėtumo, ilgą laiką buvo nesureikšminamas ir atmetamas kaip piktavalių keistuolių grupė, tačiau dabar valdžios institucijos jį laiko grėsme saugumui.
2022 metais šios grupės nariai, įskaitant buvusį parlamento narį ir buvusius karius, buvo sulaikyti dėl sąmokslo užpulti parlamentą, nuversti vyriausybę ir valstybės vadovu paskirti aristokratą ir verslininką princą Heinrichą XIII Reussą.
