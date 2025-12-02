 Vokietijos kariuomenė praneša apie jai skirtų šaudmenų vagystę

2025-12-02 16:14
BNS inf.

Praėjusią savaitę iš kontraktininkų sunkvežimio buvo pavogta Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms skirta šaudmenų siunta, antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė kariuomenės atstovas.

Šaudmenys buvo pavogti „iš civilinio vežėjo transporto priemonės priekabos, kuri buvo palikta nakčiai“, sakė jis.

Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad sunkvežimis buvo pastatytas prie viešbučio netoli rytinio Magdeburgo miesto.

