Vokietijos miesto merę namuose peiliu subadė, kaip įtariama, jos įdukra

Centro kairiosios Socialdemokratų partijos (SPD) narė Iris Stalzer sveiksta ligoninėje po to, kai antradienį patyrė gyvybei pavojingus sužalojimus per incidentą, kuris sukėlė šoką visos Vokietijos politikams dėl pirminių nuogąstavimų, kad šis įvykis gali būti politiškai motyvuotas.
Tačiau netrukus buvo nustatyta, kad incidentas buvo privataus pobūdžio, o netoliese esančio Hageno policija pranešė, kad 57 metų moteris užpuolike įvardijo savo įdukrą.
Prokuroras Berndas Haldornas sakė, kad nereikalauja arešto orderio, nes dukra paskambino pagalbos telefonu kartu su savo 15 metų broliu – taip pat įvaikintu.
Abu įvaikiai buvo žinomi policijai. Nė vienas iš jų nebuvo apklaustas dėl dūriu peiliu, tačiau trečiadienį jie buvo policijos priežiūroje. Nusikaltimo vietoje buvo rasti du peiliai.
Pasak tyrėjų, išpuolio motyvas neaiškus. Žmogžudysčių skyriaus vadovas Jensas Rautenbergas sakė, kad anksčiau šeimoje buvo kilę nesutarimų.
I. Stalzer praėjusį mėnesį per Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vietos valdžios rinkimus laimėjo antrąjį merų rinkimų turą Herdekės mieste. Ji įveikė savo konservatyvųjį varžovą, surinkusi 52,2 proc. balsų.
Pagal profesiją teisininkė I. Stalzer turėjo pradėti eiti pareigas lapkričio 1 d. Kol kas per anksti pasakyti, ar ji galės užimti postą, sakė partijos kolega Klausas Klostermannas.
Herdekėje, nedideliame miestelyje prie Rūro upės netoli Dortmundo, gyvena 22 500 gyventojų.
