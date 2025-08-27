Vyras Mineapolio bažnyčioje nušovė du vaikus, dar 17 žmonių sužeisti

Mineapolio policijos viršininkas Brianas O'Hara (Brajenas Ohara) per trumpą spaudos konferenciją sakė, kad 20–23 metų amžiaus šaulys paleido virtinę kulkų į susirinkusiuosius Apreiškimo bažnyčioje, kurioje tuo metu mišiose dalyvavo dešimtys moksleivių, šventusių pirmąją savaitę po grįžimo į mokyklą.
Bažnyčia yra šalia jai priklausančios mokyklos pietinėje miesto dalyje.
„Buvo nužudyti du vaikai, aštuonerių ir dešimties metų amžiaus, sėdėję ant bažnyčios suolų“, – sakė B. O'Hara ir pridūrė, kad dar 17 žmonių buvo sužeisti, tarp jų 14 vaikų.
Du iš jų yra kritinės būklės, sakė jis.
Pasak policijos viršininko, šaulys šaudė iš graižtvinio šautuvo, lygiavamzdžio šautuvo ir pistoleto, o po to nusižudė automobilių stovėjimo aikštelėje.
Minesotos gubernatorius Timas Walzas (Timas Volcas) socialiniame tinkle „X“ anksčiau parašė: „Meldžiuosi už mūsų vaikus ir mokytojus, kurių pirmąją mokyklos savaitę aptemdė šis siaubingas smurto aktas.“
Tiesioginėje vaizdo transliacijoje buvo matyti panikuojantys tėvai, kurie griebė savo mažus vaikus ir bėgo, kol aplink vyko didžiulė gelbėjimo operacija.
„Tai buvo tyčinis smurto aktas prieš nekaltus vaikus ir kitus pamaldžius žmones. Šaudymo į vaikų pilną bažnyčią žiaurumas ir bailumas yra visiškai nesuvokiami“, – sakė B. O'Hara.
„Mūsų širdys plyšta iš skausmo dėl šeimų, kurios neteko savo vaikų, dėl šių jaunų gyvybių, kurios dabar kovoja dėl išgyvenimo, ir dėl visos mūsų bendruomenės, kurią taip giliai sukrėtė šis beprasmis išpuolis“, – pridūrė jis.
Jungtinėse Valstijose, kur ginklų yra daugiau negu gyventojų, o bandymai apriboti galimybę įsigyti šaunamuosius ginklus nuolat atsiduria politinėje aklavietėje, tai toli gražu ne pirmas šaudymo į moksleivius incidentas.
„Nesakykite, kad dabar svarbiausia yra mintys ir maldos. Šie vaikai tiesiogine prasme meldėsi. Tai buvo pirmoji mokyklos savaitė. Jie buvo bažnyčioje. Tai vaikai, kurie turėtų mokytis su savo draugais“, – žurnalistams sakė Mineapolio meras Jacobas Frey'us (Džeikobas Frėjus).
„Jie turėtų žaisti žaidimų aikštelėje. Jie turėtų turėti galimybę ramiai eiti į mokyklą ar bažnyčią be baimės ar smurto pavojaus“, – pridūrė jis.
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sakė, kad buvo informuotas apie „tragišką šaudymą“ ir kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) imasi veiksmų.
„Baltieji rūmai toliau stebės šią siaubingą situaciją. Prašau prisijungti prie manęs ir kartu melstis už visus, kas buvo į tai įtraukti!“ – parašė jis savo platformoje „Truth Social“.
Šis šaudymo incidentas, kuris buvo patvirtintas, įvyko po virtinės melagingų pranešimų apie aktyvius šaulius JAV universitetų miesteliuose visoje šalyje tuo metu, kai studentai grįžta iš vasaros atostogų.
