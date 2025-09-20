Zelenskis: per Rusijos raketų ir dronų antskrydį žuvo trys žmonės, dešimtys sužeista

Anot Kyjivo, tai viena didžiausių atakų per pastarąsias kelias savaites.
Per naktines atakas „raketa su kasetiniais šaudmenimis tiesiogiai pataikė į gyvenamąjį namą“ rytiniame Dnipro mieste, sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
„Visą naktį Ukraina patyrė masinę Rusijos ataką. Priešas paleido 40 raketų – sparnuotųjų ir balistinių – ir apie 580 įvairių tipų dronų“, – teigė jis.
„Kol kas žinome apie dešimtis žmonių, sužeistų per apšaudymą, ir, deja, tris žuvusius“, – pridūrė jis.
„Kiekvienas toks smūgis yra ne karinė būtinybė, o sąmoninga Rusijos strategija terorizuoti civilius gyventojus ir naikinti mūsų infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis.
Jis paragino Kyjivo sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos sistemų ir smogti Maskvai papildomomis sankcijomis.
Ukraina visoje šalyje paskelbė oro pavojų, pareigūnams pranešus apie smūgius įvairiuose regionuose, įskaitant Kyjivo sritį.
Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas sakė, kad per smūgius regione žuvo vienas žmogus, 26 buvo sužeisti, vieno žmogaus būklė sunki.
Šiaurės Ukrainoje esančios Černihivo srities administracijos atstovas Viačeslavas Čausas teigė, kad per drono ataką žuvo 62 metų vyras.
Chmelnyckio srityje buvo apgadinta apie 20 gyvenamųjų namų, per „Telegram“ pranešė vietos pareigūnas Serhijus Tiurinas ir pridūrė, kad vienas kūnas buvo rastas „gesinant gaisrą viename iš namų“.
Rusijos pareigūnai tuo metu teigė, kad jų pajėgos atrėmė „masines“ ukrainiečių atakas Volgogrado ir Rostovo srityse, o netoliese esančiame Saratovo regione buvo sužeistas vienas žmogus.
Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad jos oro gynybos perspėjimo sistemos naktį „perėmė ir sunaikino“ 149 Ukrainos dronus.
Rusijos pajėgos jau ilgus mėnesius veržiasi per Rytų Ukrainą, bandydamos perimti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę.
Viltys artimiausiu metu sudaryti paliaubas blėsta po to, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) surengė atskirus aukšto lygio susitikimus su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir V. Zelenskiu.