Žiniasklaida: dar vienas JAV karo lėktuvas nukrito nuo lėktuvnešio į Raudonąją jūrą

Dvivietis naikintuvas F/A-18F „Super Hornet“, maždaug 67 mln. JAV dolerių vertės, nukrito nuo laivo, kai leisdamasis nesėkmingai mėgino sulėtinti greitį, pranešė CNN, „The Wall Street Journal“ ir kitos žiniasklaidos priemonės. Gynybos pareigūnas JAV karinio jūrų laivyno institutui sakė, kad lėktuvo kabliui nepavyko pagauti lėktuvnešio stabdymo troso, dėl to jis nukrito už borto, bet „abu aviatoriai saugiai katapultavosi ir buvo išgelbėti sraigtasparniu“.

Tai antrasis lėktuvnešio „Harry S. Truman“ veikiantis F/A-18, prarastas per kiek daugiau nei savaitę. Kitas reaktyvinis lėktuvas nukrito nuo to paties laivo balandžio 28 d., per avariją buvo sužeistas vienas jūreivis, naikintuvas nutempė į jūrą ir jį vilkusį traktorių.

Praėjusių metų pabaigoje lėktuvnešis prarado F/A-18, kai jį per klaidą numušė „USS Gettysburg“ valdomų raketų kreiseris. Per incidentą abu lakūnai liko gyvi.

„Harry S. Truman“ yra vienas iš dviejų JAV lėktuvnešių, veikiančių Artimuosiuose Rytuose, kur JAV pajėgos nuo kovo vidurio smūgiuoja į Jemeno husių sukilėlius, keliančius grėsmę laivams regione.

Tarpininkaujantis Omanas antradienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos ir husiai susitarė dėl paliaubų.