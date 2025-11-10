Žiniasklaida: dujotiekius „Nordstream“ sprogdinti sugalvojo grupė Ukrainos karininkų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš pradžių pritarė operacijai, bet apie tai sužinojusi Centrinė žvalgybos agentūra (CŽA) paprašė atsisakyti šios idėjos. Tada V. Zelenskis nurodė stabdyti pasirengimą operacijai, tačiau tuometinis Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas nepaisė nurodymo ir perėmė vadovavimą.
WSJ žurnalistai kalbėjosi su keturiais aukšto rango Ukrainos pareigūnais ir kariškiais, kurie dalyvavo planuojant operaciją arba žinojo apie ją, taip pat su amerikiečių ir vokiečių šaltiniais, ir išsamiai papasakojo, kaip buvo ruošiamasi susprogdinti dujotiekius.
Leidinio duomenimis, planas sunaikinti dujotiekius kilo aukšto rango Ukrainos karininkų ir verslininkų kompanijoje, kai 2022 m. gegužę jie susirinko švęsti sėkmės pristabdant Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Idėja susprogdinti dujotiekį, kuriuo Rusijos dujos vis dar buvo tiekiamos į Vokietiją ir nešė Maskvai milijardus dolerių pajamų, buvo laikoma geriausiu būdu priversti Vladimirą Putiną „sumokėti už savo agresiją“.
Diskusijų metu susitikimo dalyviai nusprendė, kad verslininkai finansuos operaciją, o ją prižiūrės generolas V. Zalužnas.
Po kelių dienų V. Zelenskis, WSJ, kuris rėmėsi keturiais šaltiniais, teigimu, patvirtino šį planą. Visi susitarimai buvo žodiniai – be jokių popierinių dokumentų. Vis dėlto netrukus apie planą susprogdinti dujotiekius sužinojo Nyderlandų karinė žvalgyba, kuri apie tai įspėjo CŽA, leidiniui pasakojo keli pašnekovai. Po to, pasak JAV ir Vokietijos pareigūnų, apie planą taip pat buvo nedelsiant informuota Vokietija.
CŽA įspėjo V. Zelenskio biurą, kad operacija turi būti sustabdyta, teigia WSJ amerikiečių šaltiniai. Ukrainos prezidentas įsakė V. Zalužnui sustabdyti pasirengimą, bet generolas įsakymo nepaisė.
V. Zalužnas į operacijos planavimą įtraukė kelis karininkus, tarp jų – Romaną Červinskį, Ukrainos pulkininką, tarnavusį specialiųjų operacijų pajėgose.
Maždaug trys savaitės iki sprogimų diversantų grupė Vokietijos Rostoko mieste per Lenkijos kelionių agentūrą, kurią Ukrainos žvalgyba buvo įkūrusi beveik prieš 10 metų finansinių operacijų priedangai, išsinuomojo nedidelę pramoginę jachtą „Andromeda“. Įgula susidėjo iš šešių žmonių, keturi iš jų buvo patyrę giliavandeniai narai. Į grupę taip pat buvo įtraukta moteris, kurios buvimas turėjo sukurti iliuziją, kad jachta plaukios draugų kompanija. Pasak pačių diversijos dalyvių, operacijos kaina siekė apie 300 tūkst. dolerių.
Po sprogimų, įvykusių 2022 m. rugsėjo 28-osios naktį, tyrimą pradėjusiems Vokietijos tyrėjams, kaip rašo WSJ, „pasisekė“ – „Andromedos“ įgula, palikdama jachtą, jos neišplovė, todėl ten buvo rasta sprogmenų pėdsakų, pirštų atspaudų ir DNR pavyzdžių. Tyrimas taip pat nustatė nardytojams priklausančių mobiliųjų telefonų ir palydovinio telefono „Iridium“ numerius, o tai leido atkurti jachtos maršrutą. Iki 2022 m. lapkričio tyrimas padarė išvadą, kad sprogdinimą organizavo ukrainiečiai. Tačiau Vokietijos tyrėjai nenustatė tiesioginio V. Zelenskio ryšio su šia operacija.
