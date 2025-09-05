Žiniasklaida: Izraelio naujakuriai užpuolė palestiniečių kaimą Vakarų Krante

Anot keleto palestiniečių ir Izraelio žiniasklaidos priemonių, buvo sužeista 13 žmonių, įskaitant vaikus. Raudonasis Kryžius nurodė, kad keli žmonės buvo nuvežti į ligoninę.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad į įvykio vietą buvo nusiųsti kariai ir policija, tačiau jiems nepavyko nustatyti jokių įtariamųjų. Remdamasi pateikta informacija, Izraelio policija pradėjo tyrimą.
Palestinos aktyvistai paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje, kaip teigiama, matyti keli per išpuolį sužeisti žmonės, kai kurie iš jų – kruvini.
Vaizdo įrašo autentiškumas kol kas nepatvirtintas. Aktyvistų teigimu, keli palestiniečiai patyrė durtines žaizdas.
Žiniasklaida pranešė, kad kelios dešimtys Izraelio naujakurių įsiveržė į palestiniečių Chalet al-Dabos kaimą Vakarų Kranto pietuose.
Padėtis okupuotame Vakarų Krante paaštrėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ pietų Izraelyje įvykdė keletą išpuolių, išprovokavusių Izraelį pradėti karinę kampaniją Gazos Ruože ir pakursčiusių įtampą dešimtmečius trunkančiame Izraelio ir Palestinos konflikte.
Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo to laiko per Izraelio karines operacijas, ginkluotus susirėmimus ir ekstremistų išpuolius Vakarų Krante žuvo 970 palestiniečių.
Tuo pat metu padažnėjo ir radikalių Izraelio naujakurių smurtas prieš civilius palestiniečius. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Izraelio kariuomenę, kad ji dažnai nesikiša į tokius incidentus.
