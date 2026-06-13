Žiniasklaida: Rusija galėjo padėti Iranui per paliaubas su JAV atkurti raketų arsenalą

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Europeiska Pravda“, remdamasis agentūros „Bloomberg“ pranešimu.
Pranešime pažymima, kad tai Iranui suteikia galimybę beveik visa jėga suduoti atsakomąjį smūgį, jei karo veiksmai būtų atnaujinti.
Žvalgybos vertinimais, Teherano turimas šaudmenų kiekis atitinka maždaug tris ketvirtadalius prieš karą turėto jų kiekio ir Iranas gali lengvai jį padidinti. Arsenale, kaip pranešama, yra neidentifikuotų rusiškų raketų, kurios greičiausiai buvo pagamintos pernai, teigiama viename iš vertinimų.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę pareiškė, kad Iranui liko tik 21–22 proc. raketų.
Žvalgybos kovo mėnesį atliktais vertinimais, JAV ir Izraelio oro kampanijos įkarštyje Iranas vis dar turėjo apie 60 proc. prieš karą turėtų raketų atsargų.
Nuo vasario 28 dienos iki balandžio 8-osios, kai įsigaliojo paliaubos, Iranas paleido daugiau nei 1 850 raketų visame regione ir mažiausiai dukart daugiau „Shahed“ tipo dronų.
JAV ir Izraelio vertinimais, per pirmąjį karo mėnesį jie sunaikino apie du trečdalius Irano raketų paleidimo įrenginių.
JAV karo sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) kovo viduryje sakė, kad Irano režimo puolamasis potencialas sumažėjo 90 procentų.
Žiniasklaidoje buvo skelbta, kad daugelis Irano balistinių raketų ir paleidimo įrenginių buvo „palaidoti“, t. y. užversti nuolaužomis, kurios blokavo įėjimus į požemines saugyklas, kuriose jie buvo laikomi. Teheranas greičiausiai pasinaudojo paliaubų laikotarpiu, kad vėl atidarytų šias saugyklas ir perkeltų atsargas.
D. Trumpas anksčiau skelbė, kad susitarimo su Iranu pasirašymas gali įvykti jau šį savaitgalį Europoje, o Irano užsienio reikalų ministras sakė, kad susitarimas yra „arčiau nei kada anksčiau“.
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