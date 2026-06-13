Žiniasklaida: Rusija prie sienos su Baltarusija įrengia dronų paleidimo bazes

Pasak RFE/RL, per pastaruosius dvejus ar trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai penkios tokių dronų paleidimo bazės.
Nustatytos paleidimo bazės yra Rusijos Briansko, Oriolo ir Smolensko srityse, kartais vos kelių dešimčių kilometrų atstumu nuo Baltarusijos. Vieną iš šių bazių RFE/RL apibūdino kaip „vieną didžiausių“ dronų uostų pasaulyje.
Dėl jų vietos Rusijos pajėgos gali lengviau pasiekti taikinius Kyjive ir Vakarų Ukrainoje, nes gerokai sumažėja atstumas, kurį dronams reikia įveikti, ir šie bepiločiai orlaiviai dažnai kerta Baltarusijos oro erdvę.
Pasak RFE/RL, Baltarusijos saugumo pajėgos anksčiau šiais metais pareiškė, kad dronai per Baltarusijos teritoriją skrenda „kone kasdien“, o 2025 metais buvo užregistruota daugiau nei 1 400 oro erdvės pažeidimų.
Tačiau RFE/RL atkreipė dėmesį, kad Minskas – pagrindinis Maskvos sąjungininkas – viešai nepripažįsta, jog tokie pažeidimai yra susiję su Rusijos dronais, o vietoj to kaltina Ukrainą arba nenurodo jų kilmės šalies.
Nors Baltarusija nėra nusiuntusi savo pajėgų į Ukrainą, ji parėmė Kremliaus karą, tapusi placdarmu 2022 metais Rusijos pradėtai invazijai, ir toliau teikia tvirtą diplomatinę paramą Rusijai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį pranešė, kad jo žvalgybos tarnybos gavo duomenų, jog Maskva pastaruoju metu suaktyvino pastangas „įtraukti Baltarusiją daug giliau į karą ir pradėti papildomas agresyvias operacijas būtent iš Baltarusijos teritorijos“.
Tačiau Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka viešai atmetė galimybę siųsti karius kovoti Ukrainoje, teigdamas, kad jo kariai netaps šio konflikto „patrankų mėsa“.
Karui tęsiantis jau penktus metus ir nesimatant jo pabaigai, A. Lukašenka pareiškė: „Noriu, kad lenkai, lietuviai ir ukrainiečiai mane išgirstų. Mes nenorime su jais kariauti.“
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