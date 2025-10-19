Žiniasklaida: Ukrainos oro pajėgos numušė 40 iš 62 rusų dronų

Apie tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, cituodama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų įrašą socialiniame tinkle „Telegram“.
Nuo šeštadienio 19 val. rusų pajėgos iš Milerovo, Kursko, Oriolo, Šatalovo ir Primorsko-Achtarsko krypčių paleido 62 atakos dronus, įskaitant „Shahed“, „Gerbera“ ir kitų tipų. Apie 40 iš jų buvo „Shahed“ dronai.
Oro ataką atrėmė Ukrainos aviacija, žemė-oras raketų sistemos, elektroninės kovos ir antidroninės priemonės bei mobiliosios ugnies grupės.
Sekmadienį, 8 val. 30 min. oro gynybos sistemos virš šiaurinės ir rytinės Ukrainos buvo neutralizavusios 40 dronų, o 19 atakos dronų smogė septynioms vietovėms.
Ataka tęsiasi, Ukrainos oro erdvėje vis dar yra keletas priešo dronų.
Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad per dronų ataką prieš Šachtarsko bendruomenę Dnipropetrovsko srities Synelnykovo rajone buvo sužeista dešimt žmonių.