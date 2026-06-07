Žudiko bendrininkė – nusikalstama dviveidystė

Nepatikėjo aukos žodžiais
Praėjusių metų gruodžio 3-iosios naktį, apie 23.30 val., Sautamptono policija sulaukia skambučio: Gurpreet Digwa prisistatęs vyras praneša, kad jo brolį sikhą iš rasistinių paskatų užpuolė kažkoks vyras. Esą nuplėšė jam nuo galvos turbaną. Brolis gynęsis. Apie tai, kad įvyko vietoje yra sunkiai sužeistas asmuo ir galbūt reikia medikų pagalbos, skambinantysis nepraneša.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai randa ant žemės gulintį Henry Nowaką ir brolius Digwas, kurie pareigūnams pakartoja savo įvykių versiją.
Policininkai ant žemės gulinčiam aštuoniolikmečiui uždeda antrankius. Pareigūnų kūno kameros užfiksuoja jaunuolį sunkiai sakant, kad jis buvo subadytas peiliu. „Negaliu kvėpuoti“, – devynis kartus šnabžda H. Nowakas. „Kur tau dūrė? – neslėpdamas skepsio klausia pareigūnas. – Nemanau, kad tau kas nors dūrė, drauguži.“ Policininkas skelbia suimantis vaikiną, supažindina jį su jo teisėmis. Pareigūnai neapžiūri jaunuolio, nesuteikia jam pirmosios pagalbos, tik uždeda antrankius. Netrukus H. Nowakas miršta.
Vėliau paaiškėjo, kad lemtingą vakarą studentas ėjo namo iš vakarėlio (alkoholio koncentracija jo kraujyje buvo mažesnė už šalies vairuotojams leidžiamą ribą), pakeliui nuolat transliuodamas į „Snapchat“. Likus kelioms minutėms iki mirties M. Nowakas nufilmavo jam kelią pastojusį užpuoliką – šis šaltai nusišypsojo į kamerą tardamas: „Aš esu blogas žmogus.“
Kodėl 23 metų Vickrumas Digwa užpuolė lenkų ir britų kilmės studentą, neaišku. Tačiau teisėjas užtikrintas: sikhas nebuvo tapęs rasistinio priekabiavimo auka.
Pirmadienį žudikui buvo paskelbtas nuosprendis – V. Digwa nuteistas kalėti iki gyvos galvos, apeliaciją galės pateikti ne anksčiau kaip po 21 metų.
Policijos viršininko pavaduotojas Robertas France’as viešai atsiprašė dėl pareigūnų, kurie esą buvo apgauti, klaidų. H. Nowako sužalojimai iš tiesų buvo itin sunkūs: jam durta po dukart į krūtinę ir koją, kartą – į kirkšnį, supjaustytas veidas, tad didelė tikimybė, kad net suteikus pirmąją pagalbą studentas nebūtų išgyvenęs. Tačiau pareigūnų nenoras patikėti jo liudijimu, objektyviai įvertinti įvykio aplinkybes sukrėtė britus.
Sautamptono karališkajam teismui paskelbus nuosprendį, H. Nowako tėvas Markas policijos elgesį su jo sūnumi pavadino šokiruojančiu, nežmonišku ir žeminančiu. „O su jo žudiku buvo elgiamasi pagarbiai. Juo patikėjo“, – sakė jis. Šeima leido paviešinti pareigūnų filmuotą vaizdo įrašą.
Policija dėl įvykio kreipėsi į priežiūros instituciją – Nepriklausomą policijos elgesio priežiūros tarnybą.
Smūgis valdantiesiems
Britanijos premjeras Keiras Starmeris pareiškė, kad šis atvejis kelia „rimtų klausimų“ dėl policijos veiksmų. Esą svarbu išsiaiškinti, kiek kaltinimai rasizmu paveikė priimtus sprendimus. Tačiau jam pačiam ši istorija – dar vienas smūgis į smarkiai klibančius karjeros pamatus.
Gegužę įvairių kompanijų atliekami tyrimai rodė, kad jo darbą teigiamai vertina tik kiek daugiau nei penktadalis britų. Birželio 1 d. „YouGov“ valdančiųjų leiboristų reitingas toks pats kaip konservatorių – 18 proc., o „Brexit“ architekto, dabar, be kita ko, už valdomą imigraciją pasisakančio Nigelio Farage’o „Reform UK“ – net 27 proc.
Abu opozicijos lyderiai, konservatorė Kemi Badenoch ir N. Farage’as, paragino keisti policijos politiką įvairovės atžvilgiu, antirasistines gaires ir įvairovės programas, kurios trukdo dirbti pareigūnams.
Visuomenėje prabilta apie vadinamąjį institucionalizuotą antirasizmą, prisimenami jo pavyzdžiai. Pvz., po 2017 m. išpuolio Mančesterio arenoje, kurio metu žuvo 22 žmonės, vienas apsaugininkas prisipažino palaikęs vėliau susisprogdinusį Salmaną Abedį įtartinu, tačiau bijojo būti apkaltintas rasizmu, todėl nesiėmė jokių veiksmų.
Teisėsaugos institucijos 1997–2013 m. nesugebėjo pažaboti Šiaurės Anglijoje siautėjusių prievartautojų, nes dauguma jų buvo pakistaniečiai, o aukos – britų mergaitės. Roterdamo tarybos užsakymu atliktoje prof. Alexis Jay ataskaitoje teigiama, kad institucijos tyčia švelnino situaciją dėl politinio korektiškumo ir baimės būti apkaltintoms rasizmu.
Mokyklos, kur mokėsi Sautporto žudikas Axelis Rudakubana, 2024 m. mirtinai subadęs tris mažas mergaites, direktoriaus pavaduotoja sulaukė socialinės darbuotojos pastabos, kad kalbėdama apie juodaodį berniuką su peiliu skatina stereotipus.
„Tai ne dešiniųjų sukurta pasaka, o dokumentais pagrįstas valstybės veikimo sutrikimas: valstybės, kuri taip susitelkė į kovą su išankstiniais nusistatymais, kad pati pradėjo kurti naujus“, – pastebėjo publicistas Henry Donovanas.
Privilegija nešiotis ginklą
H. Nowakui smogta durklu, kurio geležtė buvo net 21 cm. Gynyba argumentavo, kad V. Digwa priklausė Nihang sikhų ordinui, kurio nariai tradiciškai nešiojasi du peilius. Tačiau teisėjas šį argumentą atmetė.
Jungtinėje Karalystėje leidžiama viešoje vietoje be specialios priežasties nešiotis tik sulankstomus peilius, kurių geležtė yra trumpesnė nei 3 coliai (7,62 cm). Tačiau sikhams taikoma išimtis – jie gali nešiotis ir ilgesnį kirpaną religiniais tikslais, jei jis naudojamas pagal paskirtį (ceremonijoms, turi būti paslėptas). Todėl teisme V. Digwa buvo nuteistas ne dėl to, kad pažeidė taisykles, bet kad ginklas buvo panaudotas smurtui, – tokiu atveju religinė neliečiamybė nustoja galioti.
Be to, kratos metu V. Digwos namuose buvo rasta daugiau nei 20 įvairių, iš dalies nelegalių ginklų, neturinčių nieko bendro su religija. Teisėjas padarė išvadą, kad kaltinamasis tiesiog buvo apsėstas ginklų.
Jungtinėje Karalystėje gyvena apie 535 tūkst. sikhų. Dauguma – Londono ir Birmingamo apylinkėse. Didesnė sikhų diaspora egzistuoja tik Kanadoje. Daugelis jų šeštajame dešimtmetyje emigravo iš Indijos į Angliją. Apie 70 proc. šiandienių Britanijos sikhų jau gimė Jungtinėje Karalystėje.
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