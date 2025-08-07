Šokiruojantis vaizdas – motociklininkas rėžėsi į mokytoją: aukai padėti nenorėjo

21 metų motociklininkas Halifakse, Vakarų Jorkšyre, rėžėsi į 30-metę mokytoją. Moteris patyrė plaučio pradūrimą, trijų šonkaulių ir kojos lūžius, jai buvo atliktos dvi operacijos, liko nuolatiniai randai.
Neapgalvotai elgęsis motociklininkas buvo nuteistas kalėti 22 mėnesius ir jam uždrausta vairuoti, nes jis prisipažino kaltas dėl to, kad pavojingu vairavimu padarė sunkių sužalojimų.
Dabar pasirodė baisi rugsėjo 4 d., 2023 m., avarijos vaizdo medžiaga iš autobuso stotelės.
Joje matyti, kaip moteris eina autobuso vidumi ir išeina pro atviras duris. Kai ji išlipa ant šaligatvio, trumpai žvilgteli į kairę, bet per sekundės dalį ją partrenkia greitį viršijantis jaunuolis su motociklu.
Moters gėrimas ir krepšys nuskrieja į šoną, o pati auka yra nunešama apie 9 metrus į šoną, kol paliekama suklupusi ant žemės.
Kaltininkas taip pat akimirkai nukrenta, bet atsistoja ir bando pakelti savo motociklą, nerodydamas jokio noro padėti mokytojai. Tačiau, kai jis jau ruošiasi sprukti, jį sustabdo keli praeiviai, įskaitant patį autobuso vairuotoją. Kol motociklininkas yra prilaikomas ant žemės, daugiau praeivių atskuba į įvykio vietą padėti.
Buvo nustatyta, kad vaikinas važiavo „Benelli“ motociklu šaligatviu be šalmo. Jo motociklas neturėjo valstybinio numerio.
Prokuroras Anthony Dunne teismui sakė, kad tarp liudininkų buvo policijos pareigūnas ne tarnybos metu, kuris sakė, kad vaikino motociklas aplenkė eilę eisme buvusių automobilių ir užvažiavo ant šaligatvio.
Nukentėjusiai moteriai buvo atliktos dvi operacijos ir odos persodinimas dėl žaizdos ant kojos.
Teisme buvo pasakyta, kad ji negalėjo pajudėti šešias savaites, o vėliau sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje. Nuo to laiko ji negalėjo užbaigti mokytojos mokymų. Pareiškime moteris sakė, kad skausmas buvo toks stiprus, kad ji nepastebėjo savo lūžusios kojos.
