 „Banga“ pratęsė „Kauno Žalgirio“ nelaimėtų rungtynių seriją

„Banga“ pratęsė „Kauno Žalgirio“ nelaimėtų rungtynių seriją

2026-06-17 21:23
toplyga.lt inf.

Dariaus ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo TOPLYGOS turo dvikovą tarp „Kauno Žalgirio“ ir Gargždų „Bangos“ futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0:1 (0:0).

<span> „Banga“ pratęsė „Kauno Žalgirio“ nelaimėtų rungtynių seriją</span>
„Banga“ pratęsė „Kauno Žalgirio“ nelaimėtų rungtynių seriją / toplyga.lt nuotr.

Susitikimas ramiai klostėsi iki 17-osios minutės, kai raudoną kortelę prieš save išvydo ir komandą mažumoje paliko vidurio gynėjas Antonas Tolordava.

Kėlinio viduryje reidą kraštu atliko ir varžovą suklaidino gargždiškių šio sezono lyderis Aaronas Olugbogi, tačiau jo smūgį paskutinę akimirką blokavo po keitimo aikštėje pasirodęs Aldayras Hernandezas.

Po pertraukos kiekybinę persvarą gargždiškiai pavertė įvarčiu – 57-ąją minutę Cadu Galvao perdavimu surado Roką Filipavičių, o pastarasis tiksliu smūgiu nuo skersinio pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė komandą į priekį.

Rungtynių pabaigoje kauniečiai perėmė iniciatyvą ir stengėsi dažnai pristatyti kamuolį į varžovų baudos aikštelę. Po vieno aštraus Joriso Moutachy perdavimo jau per arbitro kompensuotą laiką galimybę atstatyti pusiausvyrą turėjo Rokas Lekiatas, tačiau kamuolys skriejo šalia virpsto.

„Kauno Žalgiris“ su 30 taškų lieka 3-ioje vietoje, o „Banga“ su 26 taškais – šešta.

Šiame straipsnyje:
TOPLYGA
Kauno Žalgiris
Gargždų banga
Antonas Tolordava

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