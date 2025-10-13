 Futbolo federacija teismui apskundė Nacionalinės sporto agentūros vadovo įsakymą

2025-10-13 10:24
BNS inf.

Lietuvos futbolo federacija (LFF) teismui apskundė Nacionalinės sporto agentūros vadovo įsakymą, kuriuo nepatvirtinta LFF teikta 3 mln. eurų vertės paraiška finansuoti ilgalaikes vaikų fizinio aktyvumo programas.

Futbolo federacija teismui apskundė Nacionalinės sporto agentūros vadovo įsakymą / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Regionų administracinis teismas pirmadienį pranešė skundą gavęs.

LFF prašo panaikinti rugsėjį patvirtintą įsakymą, kuriuo patvirtintas 2025 metų vaikų fiziniam aktyvumui skatinti paraiškų sąrašas.

Jame nurodyta, kad LFF pateikta 3 mln. eurų vertės paraiška finansuoti ilgalaikes vaikų fizinio aktyvumo programas laikoma netinkama, nes neatitinka Sporto įstatyme nustatytų kriterijų.

Federacijos teigimu, Nacionalinės sporto agentūros sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas.

Anot jos, neaišku, kodėl agentūra nusprendė, jog LFF neatitinka Sporto įstatyme nustatyto kriterijaus, pagal kurį nacionalines fizinio aktyvumo programas teikiančios skėtinės organizacijos, siekiančios gauti valstybės biudžeto lėšų, turi vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų.

LFF prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti Nacionalinei sporto agentūrai priimti sprendimus dėl valstybės lėšų skyrimo Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimui pagal LFF paraišką ar bet kurią kitą paraišką, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos futbolo federacija
Nacionalinė sporto agentūra
vaikų fizinio aktyvumo programa

