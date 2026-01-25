Kaune iškovojo istorinį tašką

„Žalgirio“ arenoje vykstančio Europos salės futbolo čempionato finalo turnyro B grupės varžybas Lietuvos komanda pradėjo lygiosiomis 3:3 su Čekijos nacionaline ekipa.
Antrą kėlinį mūsiškiai pirmavo 3:2, tačiau, likus žaisti 35 sek., vartininką Ernestą Macenį nuginklavo Mikusas Francisco.
„Vien per dešimt pirmo kėlinio minučių padarėme daugybę klaidų. Vėliau situacija pasikeitė mūsų naudai, tačiau nerealizavome kelių gerų progų įmušti įvarčius. Nesidžiaugiu, bet ir nesu nusivylęs. Akivaizdu, kad privalome kitaip nusiteikti likusiems mačams“, – svarstė Čekijos rinktinės vyriausiasis treneris Marekas Kopecky.
Geriausiu rungtynių žaidėju buvo pripažintas E. Macenis. Mačą stebėjo 5 198 žiūrovai.
Rytoj mūsų šalies futbolininkai susitiks su Ukrainos komanda, kuri netikėtai 1:2 nusileido Armėnijos ekipai.
A grupės varžybos surengtos Rygoje. Aikštės šeimininkai latviai, stebint 3 153 žiūrovams, 4:0 nugalėjo Sakartvelo atstovus.
2022 m. Europos čempionate kartvelai užėmė šeštą vietą.
Po tašką pasidalijo Kroatijos ir Prancūzijos salės futbolininkai – 2:2. 2024 m. pasaulio čempionate prancūzai buvo ketvirti (mažąjį finalą dėl bronzos 1:7 pralaimėjo ukrainiečiams).
Vakar Liublianoje startavo C grupės (Slovėnija, Baltarusija, Ispanija ir Belgija) turnyras, šiandien ten pat į „Stožice“ areną žengs D grupės ekipos (Italijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lenkijos).
Lietuvių ir čekų mačą „Žalgirio“ arenoje stebėjo 5 198 žiūrovai.
Liublianoje taip pat numatyti du ketvirtfinalio, abu pusfinalio mačai ir lemiamos kovos dėl medalių. Viena ketvirtfinalio akistata vyks „Žalgirio“ arenoje, kita – Rygoje, „Xiaomi“ arenoje.
Statistika
Lietuva–Čekija 3:3 (3:2). „Žalgirio“ arena, 5 198 žiūrovai.
Įvarčiai: 9 min. Michalas Seidleris (0:1), 12 min. Edgaras Baranauskas (1:1), 14 min. M. Seidleris (1:2), 16 min. Ignas Raštutis (2:2), 18 min. Vladimiras Derendiajevas (3:2), 39 min. Mikusas Francisco (3:3).
Komandų rodikliai. Smūgiai į vartus – 26:66, smūgiai į vartų plotą – 6:25, kampiniai – 7:17.
Lietuvos rinktinė: Ernestas Macenis, Albertas Voskunovičius, Justinas Zagurskas, Edgaras Baranauskas, Deividas Reimaris, Gustas Jaskutis, Ignas Raštutis, Vladimiras Derendiajevas, Tomas Bučma, Benas Spietinis, Lukas Sendžikas, Gytis Vasylius, Artūras Juchno, Paulius Osauskas.
Naujausi komentarai