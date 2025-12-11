 Merginų U17 ir U19 rinktinės sužinojo savo varžoves B diviziono kovose

2025-12-11 13:16
Lff.lt inf.

Varžoves kitų metų Europos čempionato atrankos varžybose ketvirtadienį sužinojo Lietuvos merginų U17 ir U19 rinktinės.

Merginų U17 ir U19 rinktinės sužinojo savo varžoves B diviziono kovose / LFF nuotr.

Savo varžoves sužinojo Lietuvos merginų U17 rinktinė.

Lietuva šiame lygyje varžosi B divizione ir tiesiogiai patekti į finalinį kitų metų čempionato etapą nepretenduoja. Jos gali pakilti į A divizioną – tai suteiktų geresnes galimybes kitame atrankos cikle.

Lietuvos rinktinė pateko į B1 grupę, kur burtai jų varžovėmis nulėmė baltaruses, Maltą ir Estiją.

Varžoves ketvirtadienį sužinojo ir Lietuvos merginų U19 rinktinė.

Šešių B diviziono grupių nugalėtojai bei viena geriausia antrą vietą užėmusi komanda garantuos sau pakilimą į A divizioną kito čempionato atrankos ciklui.

Lietuvos rinktinė pateko į B2 grupę, jų varžovėmis ten bus Kosovas, Farerų Salos ir Moldova.

B diviziono turnyrai numatomi kitų metų pirmoje pusėje.

